菊池風磨×チョコプラの異色街ブラがお正月に復活！ 『風磨とチョコプラのふちど〜るマップ』1.3放送
菊池風磨（timelesz）とチョコレートプラネットが出演する異色の街ブラ番組『風磨とチョコプラのふちど〜るマップ』（テレビ東京系）が、2026年1月3日10時より放送される。大反響のあった2023年12月の放送以来、約2年ぶりの番組復活となる。
【写真】『風磨とチョコプラのふちど〜るマップ』ロケの様子をチェック！
本番組は、菊池風磨（timelesz）とチョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）の3人が、行き当たりばったり、楽しく笑って、時にはケンカして…訪れた街の“外周＝ふち”だけをぐるーっと1周めぐり、その土地の新たな魅力を探し出す異色バラエティー番組。予測不能の化学反応を生む「仲良しトリオ」が、新年の夜を笑いで包みこむ。
第3弾となる今回の舞台となるのは、学問の神様・湯島天満宮でも有名な「東京・湯島」。しかし、街のランドマークや駅前の賑わいには目もくれず、巡るのはひたすら地図上の“ふち＝外周”のみ。歴史と文化が香るこの街も、ひとたび“ふち”を歩けば景色は一変する。
行き当たりばったりのガチ歩きの中で、3人が遭遇するのは絶品グルメか？ 個性あふれる地元の人々か？ はたまた、足を踏み入れる機会もなかったディープな世界か!? 散策しているだけなのに、なぜか事件が盛りだくさん。楽しく笑っていたかと思えば、些細なことで小競り合いも勃発!? カメラを忘れて楽しむ3人の「素」の表情と、予定調和ゼロの珍道中は必見だ。
3人独自のさまざまな発見の連続が、知っているはずの街を「未知のワンダーランド」へと変えていく“ふち”巡り。番組を見終わった後には、きっとあなたも自分の住む街の“ふち”を歩いてみたくなるに違いない。
『風磨とチョコプラのふちど〜るマップ』は、テレビ東京系にて2026年1月3日10時放送。
※菊池風磨、チョコレートプラネットのインタビュー全文は以下の通り。
＜インタビュー全文＞
■菊池風磨、チョコレートプラネット
チョコプラ長田（以下、長田）：2年も空いたのかっていうくらい、すんなり溶け込んで（ロケが）できたような感じがします。やっぱり「ふち」って色々あるなと思いましたね。楽しかったです。
菊池風磨（以下、菊池）：でも、「ふち」か「ふちじゃない」かで寄るお店も変わるじゃないですか。それが悔しい時もあれば「助かったな」って時もあったりして、やっぱり「ふち」っていいなってなりましたね。
長田：でもちょっと次回は、ちゃんと「ふちの定義」をちゃんと決めたいですね。何メートルとか…。
菊池：（チョコプラ松尾に対して）行きたかったら「ふちセーフ」みたいなのはやめましょうよ（笑）。
チョコプラ松尾（以下、松尾）：違う違う！ 俺の中でちゃんとあるから（笑）！ 俺についてくれば大丈夫だから（笑）。
菊池：でも最後のお店とか少し外れてましたよ、「ふち」から実は。
松尾：いやいや、でも「ふちのふち」だったから（笑）。全然大丈夫。でも、本当に分かりやすいですよね。今日だったら「湯島」っていうエリアはこれぐらいの広さなんだっていう勉強にもなるし。
長田：確かにね。
松尾：知らない通りとかあったじゃん。「ここ“サッカー通り”なんだ！」って。そういう発見もあるんで、ぜひ家族、そして大切な人と見てもらえたらなと思います。
長田：なんなんそれ（笑）。
菊池：恋愛映画の宣伝みたいな（笑）。
長田：でも次は2年も開けないで、暖かくなったらやろうよ。
松尾：お！ それいいね！
菊池：じゃあ、それでそのままレギュラー化を！
