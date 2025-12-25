大人がこなれる“上下グレー”！【GU】まるっと真似したい！「お手本コーデ」

黒と白の間を繋ぐグレーは色の濃淡で奥行きを表現しやすく、こなれたワントーンコーデにも挑戦しやすい優秀カラー。クラシカルな品を醸し出す注目色として、この冬は【GU（ジーユー）】でも多彩なグレー色のアイテムが揃っています。そこで今回はGUのアイテムを使った、大人が真似したくなりそうな上下グレーコーデをご紹介。ワンパターンに終始しない着こなしのバリエーション、ぜひお手本にしてみて。

ダークグレーで作るまろやかなセットアップ風コーデ

ジャケットライクなハーフコートとフレアスカート、どちらにも共通した起毛感を活かし、セットアップ風にコーディネート。黒をまろやかにしたようなダークグレーの色味のおかげで辛さが抑えられ、クラシカルな雰囲気が漂うキレイめコーデが完成しています。トップスには明るめのグレーのタートルネックセーターを選ぶと、統一感とともに軽やかさも足せるかも。

スウェット上下は細身のナロースカートですっきりと

肉厚感のあるスウェット素材のナロースカートとハーフジッププルオーバーを、潔くセットにして着こなしたスポーティーなカジュアルコーデ。ともすれば部屋着感が強まりがちな明るめグレーのスウェットアイテムも、スカートの細身のシルエットがすっきり女性らしくまとめる手助けをしてくれそう。足元はスニーカーよりも、レザー調素材のブーツでキリリと引き締めるのが◎

色味の差を味方にしたひと癖デザインのワンツー

ニットカーディガン × パンツのワンツーコーデは、デザイン性にひと癖あるもの同士を組み合わせてみるのがおすすめ。まるでボレロのように大胆なショート丈カーディガンの下を、バレルシルエットが印象的なスウェットパンツで埋めることで、スタイルアップを狙える着こなしに。上下グレーでも色味に差があるものを選ぶと、手軽にのっぺり感を払拭できそうです。

気だるげな上下ににスカーフでメリハリをプラス

タックワイドパンツとVネックセーターという、上下ともにゆるりとさせた気だるげなラインがこなれ感を演出。落ち着いたグレーなら上品さや知的な印象を損ねず決まりそうなのが大人に嬉しいポイントです。上下の色味が近い分、腰にひと巻きしたクロシェ編みのスカーフがグッとコーデにメリハリを生み出すワンポイントに。ほんのり甘さをプラスするトレンド技としても、早速真似してみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ