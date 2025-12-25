タレントの土屋アンナが、母・眞弓さんの死去を報告した。６７歳だった。

２４日にインスタグラムのストーリーズを更新し、「無事にミュージカルクリスマスキャロルの千秋楽を迎える事ができました。１２月１２日母が他界しました」と伝えた。

「多くの方の応援コメントに母は沢山支えられました。感謝しています」とつづり、幼少期の親子写真を投稿。「最後の日まで側にいる事もできました。明日からも母の思いを胸にアーティストとして、精進して参ります。宜しくお願い致します。大好きな母でした 皆様素敵なクリスマスを」と思いを記した。

また２５日には改めて「有限会社モデリングオフィスアマ 代表取締役社長 土屋眞弓 儀 かねてより病気療養中のところ１２月１２日享年６７歳で永眠いたしました」と報告。すでに近親者で葬儀を執り行い、弔問や香典などは辞退するとした。

眞弓さんは今年６月、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）にＶＴＲ出演し、「私、がん患者なんです」と告白。「すい臓がんで。去年の６月にそれが分かって、もう１年になるんですけど、余命宣告もされて１年から１年半って言われて」と明かし、「抗がん剤もやめて髪を初めてブリーチしたし、がんでメンタルが弱くなったこともないし、余命宣告よりは生きようと思ってます。それは娘や家族のため」と語っていた。