¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¡¢1984Ç¯¤«¤é1992Ç¯¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿NHKÈÖÁÈ±ÇÁü¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇYouTube¤Ë¤ÆËè·î¸ø³«
¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¤¬1984Ç¯¤«¤é1992Ç¯¤Î8Ç¯´Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿NHK¤ÎÈÖÁÈ±ÇÁü¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º Best Performance on NHK¡Ù¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Âè1ÃÆ¤¬12·î25ÆüAM0»þ¤è¤ê¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Ð±éÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤ò³ç¤ê¡¢2026Ç¯²Æ¤Þ¤Ç·î¤Ë1¡Á2ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHK¤ÎÈÖÁÈ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤â1¶Ê¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢12·î24Æü¡¢ÅìµþÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹harevutai¡Ê¥Ï¥ì¥Ö¥¿¥¤¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º 1988 SCREW TOUR at Åìµþ¥É¡¼¥à ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹Çú²»Àä¶«¾å±Ç²ñ¡ª¡Ù¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Î12·î25Æü0»þ¤ËÆ°²è¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½Ð¾ì¥·¡¼¥ó¤¬¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º Best Performance on NHK¡Ùvol.1¡¢vol.2¤È¤·¤Æ2ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ëvol.2¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¡¦¥á¥É¥ì¡¼¤ÏÈà¤é¤Î¤Þ¤µ¤Ë³èÆ°ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë´¶Æ°Åª¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂè°ì²óÊ¬¸ø³«ÆâÍÆ¡Û
12·î25ÇÛ¿®¡¡
¡¦¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º Best Performance on NHK ¹ÈÇò²Î¹çÀï vol.1
1984Ç¯12·î31Æü¡¡Âè35²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡ÎÞ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È
1985Ç¯12·î31Æü¡¡Âè36²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë½ý¿´
1986Ç¯12·î31Æü¡¡Âè37²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡Song for U.S.A
1987Ç¯12·î31Æü¡¡Âè38²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡I Love you, SAYONARA
1988Ç¯12·î31Æü¡¡Âè39²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡ÁÇÄ¾¤ËI¡Çm Sorry
1989Ç¯12·î31Æü¡¡Âè40²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡Friends and Dream
1990Ç¯12·î31Æü¡¡Âè41²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡ÌëÌÀ¤±¤Î¥Ö¥ì¥¹
1991Ç¯12·î31Æü¡¡Âè42²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡¥ß¥»¥¹ ¥Þ¡¼¥á¥¤¥É
¡¦¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º Best Performance on NHK ¹ÈÇò²Î¹çÀï vol.2
1992Ç¯12·î31Æü¡¡Âè43²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¡¦¥á¥É¥ì¡¼
(¥®¥¶¥®¥¶¥Ï¡¼¥È¤Î»Ò¼é±´¡ÁÎÞ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡ÁÀ±¶ý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÁI Love you, SAYONARA¡ÁPresent for you)
Blu-ray¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º 1988 SCREW TOUR at Åìµþ¥É¡¼¥à¡ÚRemaster Edition¡Û¡ÙÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
²Á³Ê¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§PCXP. 51230
»ÅÍÍ¡§ÊÒÌÌ2ÁØ Blu-ray1Ëç¡¡
¼ýÏ¿»þ´Ö¡§Ìó144Ê¬Í½Äê
²»À¼¡§¥ê¥Ë¥¢PCM STEREO¡õDolby Atmos Mix
Æó¤ÄÀÞ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉÉõÆþÍ½Äê
¾¦ÉÊURL:
https://www.ponycanyon.co.jp/music/PCXP000051230?srsltid=AfmBOoqMQhEc-VRofagNgkpEQhHxcsJ-_1WBtdPNUNIZ46AxreMZ9Cj5
¡Ê¼ýÏ¿Í½Äê³Ú¶Ê¡Ë
1. World War ·¤ÎÊóÆ»¥ß¥¹
2. Gipsy Dance
3. °¥¤·¤¯¤Æ¥¸¥§¥é¥·¡¼
4. REVOLUTION 2007
5. CRACKER JACKS
6. TOKYO CONNECTION
7. MELLOW TONIGHT
8. Ä»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤Î±´
9. Jim&Jane¤ÎÅÁÀâ
10. Lonely Soldier
11. ¥Æ¥£¡¼¥ó¥Í¥¤¥¸¡¦¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼
12. ¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡¦¥ì¥ô¥å¡¼50s¡Ç
13. Rolling my Stone
14. Two Kids Blues
15. WANDERER
16. ONE NIGHT GIGOLO
17. °¦¤ÈÌ´¤ÎFASCIST
18. GO INTO THE WHOLE
19. YOU¡ÇRE A REPLICANT(CAMA CAMA MOO MOO)
20. NANA
21. TOY BOX
22. ¤ª¤Þ¤¨¤¬·ù¤¤¤À
23. I Love You, SAYONARA
24. À±¶ý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
25. ¥®¥¶¥®¥¶¥Ï¡¼¥È¤Î»Ò¼é±´
26. Standing on the Rainbow