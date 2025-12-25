フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２５日、茨城・笠間市の愛宕神社で今月２１日に行われた「悪態まつり」を報じた。

参拝者が日ごろ、ためこんだ不平・不満を天狗にぶつけるこのまつりの由来は、諸説あるが一説には「江戸時代に地元の領主が住民の不平不満を悪態の中から探ろうとしたことが始まり」と番組は紹介した。

このまつりにちなんでスタジオでは出演者が「言いたいこと」を披露。その中で木曜スペシャルキャスターを務める元衆院議員の杉村太蔵は「僕ね…佐々木アナにさ…」と切り出すと爆笑しながら「今年一番忘れられないのがね、初めて佐々木アナとご一緒、ここでさせていただいた時」と明かした。

キャスターを務める同局の佐々木恭子アナウンサーについて今年４月３日の同番組への初出演時に「めざましとの掛け合い直前ですよ。私の胸ポケットのハンカチーフ、じ〜っと見て『太蔵さん、ティッシュが刺さっています』って。ティッシュが刺さっているわけないじゃないですか！ハンカチーフですよ！今年一番の思い出」と明かし、スタジオは爆笑に包まれた。

佐々木アナも両手で顔を覆って爆笑し「本当によかれと思って、太蔵さん、ティッシュ、ティッシュって」と振り返り「ごめんなさい」と笑顔で謝っていた。