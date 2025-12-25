世界クラブ選手権から帰国

SVリーグの大阪ブルテオンの西田有志が自身のインスタグラムを更新。21日（日本時間22日）までブラジル・ベレンで行われたバレーボールの「FIVB 男子バレーボール 世界クラブ選手権 2025」からの帰路について、驚きをつづっている。

西田はストーリー機能を使って、「ホテルから体育館までの時間です」とタイマーを公開。「45時間2分44秒31」という移動時間が表示されており、「過去最長記録の移動時間でした」と苦労をつづっている。

キャプテンとしてチームを牽引した西田は、「また明日から頑張りましょう」と投稿を結んだ。SVリーグのシーズン真っ最中に開催された同大会。タイトなスケジュールだけでなく、その移動距離にも苦労したようだ。

アジア代表として同大会に出場していた大阪ブルテオンは、日本勢として初めて決勝に駒を進めたが、イタリアのペルージャに0-3（20-25、21-25、27-29）で敗戦。準優勝となった。チーム公式Xは、24日に関西国際空港に到着したことを報告していた。



（THE ANSWER編集部）