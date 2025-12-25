平日夕方は半額！神戸アンパンマンこどもミュージアム「3時からチケット」

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールから、「3時からチケット」が登場！

2026年1月13日(火)より、神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールにて平日限定で順次展開がスタート。

平日午後3時以降に入館すると、こどもチケットが通常の半額になる大変お得なチケットです。

学校や園が終わった後の時間を利用して、アンパンマンの世界を思いっきり楽しめるチャンス。

夕方からでも充実した時間を過ごせる、特別なキャンペーンに注目です。

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール・3時からチケット

発売日：2026年1月13日(火)〜2月27日(金)の平日

価格：1,000円(税込)

販売場所：神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール

利用可能時間：平日午後3時以降

対象年齢：1歳〜小学生（※保護者同伴必須）

販売開始日時：入館の7日前の午前10時より公式ホームページにて販売

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールでは、冬の期間限定で、平日の夕方をお得に楽しめる「3時からチケット」が販売されます。

通常価格2,000円のこどもチケットが、期間中の平日午後3時以降の入館に限り、半額の1,000円（税込）となります。

「学校や幼稚園が終わってからでも遊びに行きたい」「夕方の空いた時間にゆっくり楽しみたい」という方にぴったりの企画です。

午後3時以降でも、ミュージアム内のステージやアトラクションは十分に満喫できます。

また、別館の「バイキンひみつ基地」や屋外の「レールトレインSLマン」など、すべてのエリアを当日利用できるのが嬉しいポイント☆

なお、2026年2月26日(木)は全館休業日となりますのでご注意ください。

ステージ「ぐるぐるMIX！アンパンマンたいそう」

ミュージアムでは、アンパンマンたちが登場する楽しいステージを開催中。

「ぐるぐるMIX！アンパンマンたいそう」など、元気いっぱいに体を動かして楽しめるプログラムが用意されています。

夕方の入館でも、アンパンマンたちとの楽しい時間を過ごせます。

キャラクターグリーティング

憧れのアンパンマンや仲間たちと触れ合える「キャラクターグリーティング」も実施。

大好きなキャラクターと間近で会える体験は、お子様にとってかけがえのない思い出になること間違いなしです。

バイキンひみつ基地

ばいきんまんが作ったメカがいっぱいの「バイキンひみつ基地」も利用可能です。

のぼったり、ジャンプしたりと、体を使って思いっきり遊べるエリア。

元気なお子様も大満足のアクティブな空間です。

レールトレインSLマン

屋外エリアでは、みんなを乗せて走る「レールトレインSLマン」が運行中。

風を感じながらSLマンに乗って、ちょっとした旅気分を味わえます。

※天候により運行休止の場合があります。

平日の夕方を特別な時間に変える、神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールの素敵なキャンペーン。

いつもの放課後が、憧れのアンパンマンたちと過ごす夢のようなひとときに変わります。

お得に、そしてたっぷりと遊べるこの機会に、心温まる冬の思い出を作ってみてはいかがでしょうか。

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「3時からチケット」の紹介でした。

