サッカーＪ３リーグの年間表彰式が２４日１９時行われ、今シーズン活躍した１１人の選手に贈られるベストイレブンに栃木シティから３人の選手が選ばれました。

栃木シティからベストイレブンに選ばれたのは、ディフェンダーのマテイヨニッチ選手とミッドフィルダーの岡庭裕貴選手、それにフォワードの田中パウロ淳一選手の３人です。いずれの選手も、またクラブとしても初めての選出となります。

今シーズン加入のヨニッチ選手は、体格とスピードを生かした守備が持ち味。Ｊ２への昇格がかかった長野との一戦では先制ゴールを決め、チームの勝利に貢献しました。

岡庭選手は、献身的なプレーでチームを支える背番号１０。栃木ＳＣとの栃木ダービーで劇的な同点弾を放つなど４ゴールをマークしました。

田中パウロ選手はチーム最多の１１得点を挙げ、アシストの数はリーグトップの１４を記録。ＳＮＳを通じてチームやサッカーの魅力を発信したほか、ゴール後に見せるパフォーマンスが大きな話題を呼びました。

このほかクラブを優勝に導いた今矢直城監督に優勝監督賞が贈られ、ヨニッチ選手が、フェアプレー個人賞を受賞しました。