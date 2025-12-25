日本国際博覧会協会（万博協会）は２４日、東京都内で理事会を開き、１０月に閉幕した大阪・関西万博の運営収支が最大３７０億円の黒字になるとの見通しを報告した。

公式ライセンス商品や入場券の好調な販売が影響した。万博運営の剰余金は、政府が２５日に初会合を開く万博の「成果検証委員会」で活用方針が協議される。（猪原章）

黒字額は１０月に公表された最大２８０億円から９０億円増えた。閉幕後のグッズ販売や未把握だった会場内の店舗使用料などが黒字額を押し上げたという。

運営収入はグッズ販売のロイヤルティー（権利使用料）や入場券販売などで１４８０億円となる一方、運営支出は少なくとも１１１０億円で、黒字は最大で３７０億円に上る見込みという。ただ、人件費の支出など不確定要素が多く、黒字額は今後も変動する可能性がある。

公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズなど公式ライセンス商品の売り上げは、１０月末時点で１２４６億円に上り、約６０億円が協会側の収入となった。

当初約２２０７万枚とした入場券の販売枚数は、２２２５万１０５４枚で確定した。旅行会社による販売実績などを精査して上方修正したが、目標の２３００万枚には届かなかった。

会期終盤は予約枠が埋まり、入場券の購入者でも来場できない課題が指摘された。万博協会はこうした未使用券が、推計で全体の８・８％に当たる約１９５万枚に上ると初めて公表した。

理事会では、会場建設費（２３５０億円）のうち、経済界の負担分の不足額に充てるため、１９７０年大阪万博の収益金で設立された基金（１９０億円）を最大で４３億円取り崩して補うことが正式に承認された。

一方、大阪府の吉村洋文知事は理事会で、万博のロゴマークを基にした目玉のような生き物のイラスト「こみゃく」を著作権なしで利用できるようにすることを提案した。万博協会は今後、検討するとしている。

平均来場回数２・３回、「通期パス」は１１・８回…９４・８％が国内から

万博協会は２４日の理事会で、来場者や海外賓客などに関するデータも公表した。

１人当たりの平均来場回数は２．３回で、回数別では１回が最多の６６％、２回１７．８％、３回５．３％。１０回以上は４％だった。会期中に何度も来場できる「通期パス」の利用者は平均１１．８回だった。

来場者は、国内が９４．８％を占め、海外からは想定（１２．４％）の半分以下となる５．２％にとどまった。都道府県別では最多が大阪府の４１．１％で、兵庫県１２．８％、東京都７．９％と続いた。

国・地域別では、台湾（１７．５％）、中国（１５．４％）、米国（１１．４％）の順に多かった。

国家元首や王族などの海外賓客は、７９か国と２国際機関から計９１人が訪れた。天皇、皇后両陛下や万博名誉総裁の秋篠宮さまら皇族方も計２４回訪問された。