ジャヌ東京の「チョコレート×いちご」アフタヌーンティー。バレンタインにぴったりのチョコレートギフトも
◆ジャヌ東京の「チョコレート×いちご」アフタヌーンティー。バレンタインにぴったりのチョコレートギフトも
ジャヌ東京の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」にて、2025年12月26日（金）から2026年2月14日（土）までの期間限定で、チョコレートといちごが調和する「チョコレート ＆ ストロベリー アフタヌーンティー」を開催。
さらに、「ジャヌ パティスリー」からは“心をほどく、甘いひととき”をテーマにした、バレンタイン＆ホワイトデーシーズンにぴったりなチョコレートギフトが用意されるので、併せてチェックしてみて。
ボンボンショコラや生チョコレートのギフトボックスが登場
この冬「ジャヌ パティスリー」が贈る特別なセレクションは、素材本来の味わいや香りを楽しめる4種のボンボンショコラ。深みと大人の余韻を楽しめる「オリジナルコーヒー」、芳醇な香りと優しい甘みが広がる「オリジナルティー」、爽やかな柑橘が香る「オリジナルジン」、そして「ジャヌ パティスリー」のシグネチャーケーキ「タルニー（薔薇）」をモチーフにした「ローズ」のアソート。それぞれの素材の個性を引き立てながら、全体の調和を大切にした一箱に仕上げられている。
ジャヌ東京で初めて登場する生チョコレートは、素材の風味を優しく感じられる味わいが魅力。ヴィーガンのミルクチョコレートが使用され、アーモンドミルクのまろやかなコクとカカオの深みが引き出されている。なめらかな口どけとともに広がる豊かな余韻を楽しんで。8ピースが詰められたボックスは、贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめ。
「チョコレートボックス」4ピース／「生チョコレート」8ピース
■「チョコレートボックス」4ピース
販売期間：2026/1/16（金）〜2026/3/14（土）
価格：2,800円 (税込)
■「生チョコレート」8ピース
販売期間：2026/1/16（金）〜2026/3/14（土）
価格：2,000円 (税込)
▼ジャヌ東京 1階「ジャヌ パティスリー」
営業時間：平日11:00〜19:00（L.O.18:30)、土日祝10:00〜19:00（L.O.18:30)
風味豊かなジャンドゥーヤ＆限定フレーバーのマカロンも
ジャヌ東京の「ジャンドゥーヤ」は、アーモンドとヘーゼルナッツのプラリネとバニラが合わせられ、ナッツ本来の香ばしさと食感が楽しめる1品。なめらかなチョコレートの中にある、砕いたナッツの歯触りがほどよいアクセントとなり、ひと口ごとに香ばしさが広がる。優しい甘さの中にほろ苦さが重ねられた、大人の味わいをゆっくりと堪能してみて。
「ジャヌロン」は、ジャヌ東京の名称にちなんで生まれた「ジャヌ パティスリー」を代表するマカロン。開業当初から、いちご、柚子、抹茶、バニラの定番フレーバーが揃えられ、「ジャヌ パティスリー」を象徴するスイーツとして親しまれてきた。そこへ、オリジナルブレンドコーヒーのガナッシュを使用した限定フレーバーが期間限定で仲間入り。通常より大きめに仕上げられているので、友人や家族とシェアしながら楽しむのもおすすめ。コーヒーの香りと軽やかな食感を楽しんで。
「ジャンドゥーヤ」／「ジャヌロン」
■「ジャンドゥーヤ」
販売期間：2026/1/16（金）〜2026/3/14（土）
価格：980円 (税込)
イートイン：1,100円 (税・サ込)
■「ジャヌロン」
販売期間：2026/1/16（金）〜2026/3/14（土）
価格：980円 (税込)
イートイン：1,100円 (税・サ込)
▼ジャヌ東京 1階「ジャヌ パティスリー」
営業時間：平日11:00〜19:00（L.O.18:30)、土日祝10:00〜19:00（L.O.18:30)
多彩な味わいが広がるチョコレートバー「ジャヌポップ」
アイスクリームバーをモチーフにした、手持ちで楽しめるスイーツ「ジャヌポップ」が期間限定で登場。濃厚なラズベリーガナッシュとアーモンドビスキュイに、ラム酒香るドライフルーツとアーモンドをプラス。さらに、ピスタチオクランチとフリーズドライのラズベリーがまぶされ、ラズベリーチョコレートでコーティング。表面には銀粉があしらわれ、心ときめく華やかな見た目に。ひと口ごとに食感や風味が折り重なり、甘みと酸味のバランスが心地よく広がる。食べ進むほどに自然と気持ちがほどけていくような、満足感のある1品。
また「ジャヌポップ」は、「ジャヌ パティスリー」でケーキを作る過程で生まれた素材が活用された、サステイナブルなスイーツでもある。素材の可能性を丁寧に引き出し、新たなかたちで味わいにつなげる、ペストリーシェフの思いが込められている。
「ジャヌポップ」
■「ジャヌポップ」
販売期間：2026/1/16（金）〜2026/3/14（土）
価格：980円 (税込)
イートイン：1,100円 (税・サ込)
▼ジャヌ東京 1階「ジャヌ パティスリー」
営業時間：平日11:00〜19:00（L.O.18:30)、土日祝10:00〜19:00（L.O.18:30)
チョコレートといちごが奏でる冬のアフタヌーンティー
ジャヌ東京5階「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」では、旬を迎える国産いちごと、フランスを代表するショコラメゾン＜ヴァローナ＞の多彩なチョコレートを組み合わせた「チョコレート ＆ ストロベリー アフタヌーンティー」を、2025年12月26日（金）から2026年2月14日（土）の期間限定で開催。
スイーツには、ベリーとチョコレートが調和した愛らしい品々が用意される。3種のチョコレートとベリーがガラスの器に盛られた小さなパフェ「ミルクチョコレートトライフル」や、植物由来の素材で軽やかに仕立てられた「ヴィーガンチョコレートクリーム ローズとベリーのジュレ」など、見た目にも華やかで味わい豊かなスイーツが勢揃い。
セイボリーは、百合根や南瓜、鴨、魚介など季節の素材が取り入れられた4種をラインナップ。一つひとつが個性豊かで、スイーツとのバランスも絶妙。
スコーンには、しっとりとした食感の「プレーンスコーン」と「チョコレートチップとカカオのスコーン」の2種を。いちごジャムや豆乳ホイップ、糀みつ、爽やかなレモン餡とともに、お好みの組み合わせで召し上がれ。
チョコレートといちごが織りなすアフタヌーンティーで、心安らぐ甘いひとときを過ごしてみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
東京タワーを眺めながら味わうジャヌ東京の贅沢体験
麻布台ヒルズに位置する「アマン」の世界初姉妹ブランドホテル「ジャヌ東京」の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」。東京タワーを望む、高い天井と大きなランプシェードが映えるダイナミックな空間では、四季の食材を使ったアフタヌーンティーが楽しめる。特別なティー＆コーヒーセレクションとともに特別な時間を。
ジャヌ東京の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」にて、2025年12月26日（金）から2026年2月14日（土）までの期間限定で、チョコレートといちごが調和する「チョコレート ＆ ストロベリー アフタヌーンティー」を開催。
さらに、「ジャヌ パティスリー」からは“心をほどく、甘いひととき”をテーマにした、バレンタイン＆ホワイトデーシーズンにぴったりなチョコレートギフトが用意されるので、併せてチェックしてみて。
ボンボンショコラや生チョコレートのギフトボックスが登場
この冬「ジャヌ パティスリー」が贈る特別なセレクションは、素材本来の味わいや香りを楽しめる4種のボンボンショコラ。深みと大人の余韻を楽しめる「オリジナルコーヒー」、芳醇な香りと優しい甘みが広がる「オリジナルティー」、爽やかな柑橘が香る「オリジナルジン」、そして「ジャヌ パティスリー」のシグネチャーケーキ「タルニー（薔薇）」をモチーフにした「ローズ」のアソート。それぞれの素材の個性を引き立てながら、全体の調和を大切にした一箱に仕上げられている。
ジャヌ東京で初めて登場する生チョコレートは、素材の風味を優しく感じられる味わいが魅力。ヴィーガンのミルクチョコレートが使用され、アーモンドミルクのまろやかなコクとカカオの深みが引き出されている。なめらかな口どけとともに広がる豊かな余韻を楽しんで。8ピースが詰められたボックスは、贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめ。
「チョコレートボックス」4ピース／「生チョコレート」8ピース
■「チョコレートボックス」4ピース
販売期間：2026/1/16（金）〜2026/3/14（土）
価格：2,800円 (税込)
■「生チョコレート」8ピース
販売期間：2026/1/16（金）〜2026/3/14（土）
価格：2,000円 (税込)
▼ジャヌ東京 1階「ジャヌ パティスリー」
営業時間：平日11:00〜19:00（L.O.18:30)、土日祝10:00〜19:00（L.O.18:30)
風味豊かなジャンドゥーヤ＆限定フレーバーのマカロンも
ジャヌ東京の「ジャンドゥーヤ」は、アーモンドとヘーゼルナッツのプラリネとバニラが合わせられ、ナッツ本来の香ばしさと食感が楽しめる1品。なめらかなチョコレートの中にある、砕いたナッツの歯触りがほどよいアクセントとなり、ひと口ごとに香ばしさが広がる。優しい甘さの中にほろ苦さが重ねられた、大人の味わいをゆっくりと堪能してみて。
「ジャヌロン」は、ジャヌ東京の名称にちなんで生まれた「ジャヌ パティスリー」を代表するマカロン。開業当初から、いちご、柚子、抹茶、バニラの定番フレーバーが揃えられ、「ジャヌ パティスリー」を象徴するスイーツとして親しまれてきた。そこへ、オリジナルブレンドコーヒーのガナッシュを使用した限定フレーバーが期間限定で仲間入り。通常より大きめに仕上げられているので、友人や家族とシェアしながら楽しむのもおすすめ。コーヒーの香りと軽やかな食感を楽しんで。
「ジャンドゥーヤ」／「ジャヌロン」
■「ジャンドゥーヤ」
販売期間：2026/1/16（金）〜2026/3/14（土）
価格：980円 (税込)
イートイン：1,100円 (税・サ込)
■「ジャヌロン」
販売期間：2026/1/16（金）〜2026/3/14（土）
価格：980円 (税込)
イートイン：1,100円 (税・サ込)
▼ジャヌ東京 1階「ジャヌ パティスリー」
営業時間：平日11:00〜19:00（L.O.18:30)、土日祝10:00〜19:00（L.O.18:30)
多彩な味わいが広がるチョコレートバー「ジャヌポップ」
アイスクリームバーをモチーフにした、手持ちで楽しめるスイーツ「ジャヌポップ」が期間限定で登場。濃厚なラズベリーガナッシュとアーモンドビスキュイに、ラム酒香るドライフルーツとアーモンドをプラス。さらに、ピスタチオクランチとフリーズドライのラズベリーがまぶされ、ラズベリーチョコレートでコーティング。表面には銀粉があしらわれ、心ときめく華やかな見た目に。ひと口ごとに食感や風味が折り重なり、甘みと酸味のバランスが心地よく広がる。食べ進むほどに自然と気持ちがほどけていくような、満足感のある1品。
また「ジャヌポップ」は、「ジャヌ パティスリー」でケーキを作る過程で生まれた素材が活用された、サステイナブルなスイーツでもある。素材の可能性を丁寧に引き出し、新たなかたちで味わいにつなげる、ペストリーシェフの思いが込められている。
「ジャヌポップ」
■「ジャヌポップ」
販売期間：2026/1/16（金）〜2026/3/14（土）
価格：980円 (税込)
イートイン：1,100円 (税・サ込)
▼ジャヌ東京 1階「ジャヌ パティスリー」
営業時間：平日11:00〜19:00（L.O.18:30)、土日祝10:00〜19:00（L.O.18:30)
チョコレートといちごが奏でる冬のアフタヌーンティー
ジャヌ東京5階「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」では、旬を迎える国産いちごと、フランスを代表するショコラメゾン＜ヴァローナ＞の多彩なチョコレートを組み合わせた「チョコレート ＆ ストロベリー アフタヌーンティー」を、2025年12月26日（金）から2026年2月14日（土）の期間限定で開催。
スイーツには、ベリーとチョコレートが調和した愛らしい品々が用意される。3種のチョコレートとベリーがガラスの器に盛られた小さなパフェ「ミルクチョコレートトライフル」や、植物由来の素材で軽やかに仕立てられた「ヴィーガンチョコレートクリーム ローズとベリーのジュレ」など、見た目にも華やかで味わい豊かなスイーツが勢揃い。
セイボリーは、百合根や南瓜、鴨、魚介など季節の素材が取り入れられた4種をラインナップ。一つひとつが個性豊かで、スイーツとのバランスも絶妙。
スコーンには、しっとりとした食感の「プレーンスコーン」と「チョコレートチップとカカオのスコーン」の2種を。いちごジャムや豆乳ホイップ、糀みつ、爽やかなレモン餡とともに、お好みの組み合わせで召し上がれ。
チョコレートといちごが織りなすアフタヌーンティーで、心安らぐ甘いひとときを過ごしてみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
東京タワーを眺めながら味わうジャヌ東京の贅沢体験
麻布台ヒルズに位置する「アマン」の世界初姉妹ブランドホテル「ジャヌ東京」の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」。東京タワーを望む、高い天井と大きなランプシェードが映えるダイナミックな空間では、四季の食材を使ったアフタヌーンティーが楽しめる。特別なティー＆コーヒーセレクションとともに特別な時間を。