【写真クイズ】この食材の名前は？　スペイン料理ではお馴染み

■カレーでもお馴染み

正解：シラスウナギ

難易度：★★★★★

日本では食用としては流通していません

シラスウナギはウナギの稚魚で、透明な姿をしているため「シラス」という名がつけられました。

日本では養殖用の稚魚（種苗）として欠かせない存在であり、スペインでは「アングラス（angulas）」と呼ばれ、冬の食卓を彩る伝統的な食材として知られています。

ニホンウナギはフィリピン東方のマリアナ諸島沖（西マリアナ海嶺付近）で、ヨーロッパウナギは大西洋のサルガッソ海で産卵すると考えられています。いずれも孵化後は「レプトセファルス」と呼ばれる葉のような形の仔魚となり、数千キロにおよぶ回遊ののち、外洋から沿岸へと近づく過程でシラスウナギへと変態し、河口や沿岸域にたどり着きます。

画像／OliveriusZettelmayer@Adobe Stock

旬は冬から春にかけてで、日本では12月から翌年3月頃に漁が行われ、スペインでも同じ時期に漁師たちが川でアングラスを捕獲します。

興味深いのは、ウナギの生態がいまだに謎に包まれていることです。どこでどのように産卵するのか、詳しい行動は完全には解明されていません。実際に産卵の瞬間を人間が目にしたことはなく、研究者たちは長年その謎に挑み続けています。

日本では、シラスウナギそのものを食べる習慣はほとんどなく、現在では主に養殖用の種苗として流通しています。かつては佃煮や煮付けにして珍味として楽しまれたこともありましたが、資源量の減少や価格の高騰、養殖向け需要の高まりなどを背景に、食用として市場に出回ることはきわめて稀になっています。

一方、スペイン、とくにバスク地方では、アングラス（シラスウナギ）をオリーブオイルとニンニク、唐辛子でさっと炒めた料理が定番で、素材の旨みと香りを生かした、シンプルながら印象深い一皿として親しまれています。

ただし、近年は資源の減少により価格が非常に高騰し、本物のアングラスは庶民には手が届きにくくなっています。

画像／Visions of Diversity@Adobe Stock

美味しいシラスウナギの見分け方

前述のとおり、シラスウナギは日本ではほとんど養殖用に回されるため、一般に食用として市場に並ぶことはありません。したがって国内で見かけることはまずないでしょう。

ただ、スペインでは冬の食卓を彩る食材として広く親しまれているため、市場や料理店で目にすることがあります。もしスペインで見かけたら、透明感があり澄んだ姿をしているもの、容器の中で元気に泳いでいるもの、大きさが揃っているものを選ぶとよいでしょう。

画像／Valentin@Adobe Stock

シラスウナギの注目栄養素

シラスウナギは透明ではかなげな姿をしていますが、その栄養価は侮れません。

まず注目すべきはカルシウムです。稚魚の段階でも骨ごと食べられるため、効率よく摂取できます。カルシウムは骨や歯の形成に欠かせず、不足すると骨粗しょう症の原因にもなるため、日常的に意識したい栄養素です。

さらに、カルシウムの吸収を助けるビタミンDも豊富で、両者を同時に摂れる点はシラスウナギならではの強みといえます。

次に、体を作るたんぱく質。小さな稚魚ですが、筋肉や臓器の材料となる良質なたんぱく質を含んでいます。加えて、血液や脳の働きを支えるEPA・DHAも含まれており、動脈硬化の予防や集中力の維持に役立つとされています。

画像／atterox@Adobe Stock

