【ウェディングフェア】オズレポーターがコンラッド東京の結婚式を体験！
◆【ウェディングフェア】オズレポーターがコンラッド東京の結婚式を体験！
一生に一度の大切な結婚式は2人の理想を詰め込みたい…。
悩める2人がきっと足を運ぶウェディングフェアへオズレポーターが潜入し「ウェディングフェアってどんなことができるの？」を体験！ 今回はパートナーと過ごした日々や2人の物語を紡ぐ、“テーラーメイド”な結婚式がかなう「コンラッド東京」の「ウェディングフェア」に参加してきました。
◆チャペルや披露宴会場、光の階段も！魅力あふれるウェディングフェアを体験
自然光が差し込む純白のチャペルで。2人だけの物語を紡ぐ、ラグジュアリーウェディング
??コンラッド東京
東京ベイサイドとは思えない、静けさとラグジュアリーが同居する非日常空間。ウェディング専用棟だからこそかなう、ワンフロア貸し切りのプライベートなひとときに、大切な一日をゲストと心ゆくまで楽しめるコンラッド東京でのウェディング。
憧れるのは、“水の中に雪が降り積もる世界”を表現した純白のチャペル。白大理石と真珠貝に囲まれた空間に自然光が差し込む、神秘的で思わず息をのむ美しいシーンを創造します。
大きな窓が印象的な披露宴会場は、ワンフロア貸し切りでゲストとの距離も近い心地よい時間が過ごせます。一皿一皿に2人の想いを丁寧に表現したテーラーメイドスタイルの料理も魅力で、ゲストに喜ばれる、美味しさと華やかさを兼ね備えたコースが楽しめます。ラグジュアリーなのに気負わず過ごせる雰囲気で、“きちんとおもてなししたい”という想いが自然に伝わる会場です！
コンラッド東京では、パートナーと過ごした日々や2人の価値観をもとに自分たちらしい世界観に仕立てていくテーラーメイドなウェディングを提案してくれるのが最大の魅力！ フェアではチャペル＆会場見学はもちろん、フォトジェニックスポットを巡ったり、試食付き相談会の開催もあり、洗練と温かさを両方叶えてくれるコンラッド東京でのウェディングの良さがしっかり体感できますよ。
“上質ホテル婚×自分たちらしさ”を大切にしたいカップルは、ぜひ一度フェアで体感してみては？
レポーターの感想
2組のカップルが同じ時間に同じ空間にいることのないようにとっても配慮がされていて、まるで貸し切りのような贅沢さを感じられました。新郎新婦があげたい式を全力でサポートしてもらえるので、細かいところまで理想を突き詰められるのがいいなと思いました。1日最大4組のみの挙式ということで1組1組にしっかりと寄り添われている姿が印象的でした。
（オズレポーターズ ＠ca.travelholic）
上／チャペル 左下／光の階段 右下／披露宴会場
プライベートさと豪華絢爛な空間に、ホテルらしい気品感じる『コンラッド東京』。3つの魅力とは？
■光の階段
バンケットエリアの1階から2階へと続く白を基調とした大階段は、まるで光に包まれるような神秘的な雰囲気を演出してくれます。光の反射が柔らかくなるよう計算された白×光の空間は、ドレス姿をよりいっそう引き立てます。
■チャペル
「水中に雪が降り積もる世界」をイメージした純白の空間のチャペル。壁一面がギリシャ産の白大理石に覆われ、祭壇には真珠貝があしらわれ、都会の喧騒を忘れるほど神秘的…。扉が開いた瞬間、ふわっと光が差し込んで思わず息をのむようなセレモニーがかないます。
■披露宴会場
大きな窓が特徴のスタイリッシュなバンケットを2つ備え、ワンフロア貸し切り感覚で使えるからゲストもゆったりと過ごせるのが魅力。宿泊やレストランとは分かれた“ウェディングゲストのためだけの動線”になっていてプライベート感もしっかり確保されているので、“都内だけど非日常”がちゃんとかなうのがうれしいポイント！
