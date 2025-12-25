東武鉄道は、来年1月13日から、東武沿線に住む子どもやその家族が、暮らしや外出をより楽しんでもらうことを目指し、小児運賃を実質無料にする。

これは、東武グループの共通ポイントアプリ「TOBU POINTアプリ」内で「親子登録」をしてもらうことで、東武線内の小児運賃や定期券の全額について「TOBU POINT」で運賃相当額を付与し、実質無料で利用できる取り組みとのこと。

同取り組みは、昨今の燃料費高・円安等を起因とする物価高騰による生活コストの増大に対応する子育て世代を応援すべく、対象期間を毎日とし、小児通勤定期券も対象とした。これによって東武線ご利用分のすべての小児運賃をTOBU POINTで全額還元する。



「TOBU POINTアプリ」

これまで同社では、夏・冬・春の長期休み等の期間限定で、親子で一緒に乗車した場合に限り小児運賃相当額のポイントを還元する「親子でおでかけポイント」と、小児通学定期券をポイント還元する「小児通学定期券ポイント」を実施していたが、同サービスのリニューアルによって、外出、日々の習い事や塾への利用など、様々なシーンでお得に利用することで子育て世代のご負担を軽減するとともに、沿線観光地やレジャー施設への旅行や行楽など、子どもたちの体験機会の増大に寄与していく考え。

東武グループでは、中長期的に選ばれる沿線となるべく「人にやさしく 人と地域が共に輝きつづける社会」の実現を目指し、子育て世代が充実した生活を送れるよう様々な施策を推進していくとしている。

［開始日］2026年1月13日（火）

東武鉄道＝https://www.tobu.co.jp