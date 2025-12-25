元HKT48で女優の兒玉遥（29）が24日、自身のインスタグラムを更新。キュートなサンタ姿を披露した。

「サンタはるっぴとクリスマス屋形船2025」と記し、サンタ姿を公開。「満員御礼 神イベントだったのではないでしょうか？」とつづり、屋形船でのファンイベントの様子を投稿した。

「出会いは奇跡。私を見つけてくれて応援してくれて本当にありがとうございます！！皆さま一人一人の笑顔が私の元気の源です」と児玉。「こうして会える事は当たり前でなく、気づいていないだけで 色んな人のおかげだったり無数の奇跡が重なって みんなで集まれているんだと思うと本当に尊く愛しい時間でした」とつづった。

「推しには会えるうちに会え！ですよ皆様 会いたい人には会いに行きましょう」と呼びかけ。「はるっぴファンのみんなに幸あれ！！だいすき！！私は本当に幸せ者です メリークリスマス！」と記した。

この投稿に、ファンからは「はるっぴサンタ、かわいい」「めっちゃお綺麗」「コスプレ似合って可愛いよ」「めちゃくちゃサンタさんの格好似合う」「綺麗です」「愛くるしいです」「羨まし過ぎて死ぬ」「最高すぎ」などのコメントが寄せられている。