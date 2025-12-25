2026Ç¯Ž¤µçÃÏ¤Î½¬¶áÊ¿¤ÏÆüËÜ¤ò¤³¤¦"¹¶·â"¡Ä²È¤ËÈ÷Ãß¤¹¤Ù¤ÊÆŽ¥¿åŽ¥ÌôŽ¥¸½¶âŽ¥¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Ž¥¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤ÎŽ¢ÎÌŽ£
¢£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤¬³°¤Ë²ç¤òÇí¤¯²ÄÇ½À
2025Ç¯¤ÎÊë¤ì¤ò·Þ¤¨¡¢½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©²¼¤ÎÃæ¹ñ¤ÏÎò»ËÅª¤Ê·ÐºÑ´íµ¡¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£
¹ñºÝ¶âÍ»¶¨²ñ¡ÊIIF¡Ë¤ÎºÇ¿·Êó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¬¶áÊ¿¤¬¸¢ÎÏ¤ò°®¤Ã¤¿2012Ç¯°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÎ®½Ð¤·¤¿»ñËÜ¤Ï¼Â¤Ë15Ãû2000²¯¥É¥ë¡ÊÌó2300Ãû±ß¡Ë¡£2024Ç¯¤À¤±¤Ç¤â1Ãû3000²¯¥É¥ë¡ÊÌó195Ãû±ß¡Ë¤¬¹ñ³°¤ØÆ¨¤²¤¿¡£¼ã¼Ô¤Î¼º¶ÈÎ¨¤ÏÀ¯ÉÜÈ¯É½¤Ç¤µ¤¨20¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢¤«¤Ä¤ÆGDP¤Î3³ä¤òÀê¤á¤¿ÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢º£¤äÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤Ç²òÂÎ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍ«¤òÊú¤¨¤ëÃæ¡¢½¬¶áÊ¿¤ÎÂÐÆü»ÑÀª¤ÏÆüÁý¤·¤Ë¶¯¹Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë²ÄÇ½À¤Ï·è¤·¤ÆÄã¤¯¤Ê¤¤¡£
¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÃû¸õ¤ÏÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡ÖÂæÏÑ¤Î°ÂÁ´¤ÏÆüËÜ¤Î°ÂÁ´¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ê¶Ë¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ËÌµþ¤ÎÈ¿±þ¤Ï°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¡£Âçºå¤ÎÃæ¹ñÁíÎÎ»ö¤Ï¡Ö¼óÁê¤Î¼ó¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡×¤È¶¼Ç÷¤Þ¤¬¤¤¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¡¢Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ²Æì¤Î¼ç¸¢¤Ëµ¿µÁ¤òÄè¤·»Ï¤á¡¢12·î¤ÎÆüÃæ´Ö¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï4³ä¤âºï¸º¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÄÌ¾ï¤Î³°¸òÅª¹³µÄ¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î³Ð¸ç¤ò»î¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Îº®Íð¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥é¥Ê¡¦¥ß¥Ã¥¿¡¼¶µ¼ø¤Ï¶áÃø¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿»þ¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡ÖÀïÎ¬ÅªÇ¦ÂÑ¡×¤ò¼º¤¤¤ä¤¹¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£GDPÀ®Ä¹Î¨¤¬5¡ó¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÎºÄÌ³¤¬1500Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëº£¡¢½¬¶áÊ¿¤ÏÀïÎ¬²È¤¿¤Á¤¬¡ÖÉÔ°Â¤Î°½Û´Ä¡×¤È¸Æ¤Ö¾õ¶·¡¢¤Ä¤Þ¤êÆâÀ¯¤Î¼ºÇÔ¤¬ÂÐ³°¶¯¹Åºö¤òÍ¶È¯¤¹¤ëÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤¬É¸Åª¤Ê¤Î¤«
ËÌµþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢²¼¤ÎÆüËÜ¤Ï¡Ö¸«¤»¤·¤á¡×¤Î³Ê¹¥¤ÎÂÐ¾Ý¤À¡£
¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ½ÅÍ×Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ò¶þÉþ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¥Ù¥È¥Ê¥à¤Þ¤Ç¡¢Â¾¤Î¹ñ¡¹¤ÏÄñ¹³¤ÎÌµ°ÕÌ£¤µ¤ò¸ç¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö·Ü¤ò»¦¤·¤Æ±î¤ò¶¼¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Î¸Î»ö¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÈ¯¸À¤ËËÌµþ¤¬²á¾êÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë°ì¤Ä¤ÎÈ¯¸À¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î°Õ¸þ¤¬³Æ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤ò¾å²ó¤ë¡Ö¿·¤·¤¤Ãá½ø¡×¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ëÌî¿´¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤¬²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ13Ç¯¡¢ÄäÂÚ¤¹¤ëÃæ¹ñ·ÐºÑ¤ÏËÌµþ¤ÎÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê·ÐºÑÀ©ºÛ¤Ï¡¢¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¹ñ¼«¿È¤ò½ý¤Ä¤±¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÃæ¹ñ¤ÇÌó320Ëü¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤Ê¤·¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ÏÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£½¬¶áÊ¿¤¬¸ø¤Ë¤ÏÈÝÄê¤¹¤ëÆüÃæ¤ÎÁê¸ß°ÍÂ¸´Ø·¸¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤Î¼êÂ¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ËÌµþ¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾×ÆÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶¯¤¤Ãæ¹ñ¡×¤È¤¤¤¦±é½Ð¡£¤ä¤ê¤¹¤®¤ì¤Ð¹ñÆâ¤ÎÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢Èà¤é¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜÈÇ¡Öðë¸÷ÍÜ³¢¡×ÀïÎ¬¤ÎÉ¬Í×À
°µÎÏ¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë½¬¶áÊ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤Ù¤¤«¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ëûý¾®Ê¿¤ÎÍÌ¾¤Ê¡Ö24»úÊý¿Ë¡×¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤òÎý¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ûý¾®Ê¿¤Ï¡Öðë¸÷ÍÜ³¢¡×¡Ê¼ÂÎÏ¤ò±£¤·¤Æ»þ¤òÂÔ¤Ä¡Ë¤òÀâ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¤½¤Î¿¿µÕ¡½¡½¡Ö¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤éÃç´Ö¤òÁý¤ä¤¹¡×¤³¤È¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢Â¾ì¤ò¸Ç¤á¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ½è¤·¡¢Æ±ÌÁ¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÎÏ¤òÃß¤¨¡¢¹×¸¥¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¡¢»ÙÇÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¨Ä´¤Ç¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤À¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÕÎ½¡¢ºâ³¦¥È¥Ã¥×¡¢Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¤é¤¬¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ³Æ¹ñ¤òÀºÎÏÅª¤ËË¬Ìä¤·¡¢Àï¸åÆüËÜ¤¬ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤Ë¤É¤ì¤À¤±¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤«¤ò¸ì¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÄ«¹×¥·¥¹¥Æ¥à2.0¡×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢Æ©ÌÀ¤Ç¸øÀµ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¸ýÀè¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£µ¶¾ðÊó¤Ø¤ÎÂÐ¹³¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÆÈÎ©¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢ºÄÌ³¤Îæ«¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤³«È¯¶¨ÎÏ¤Î³ÈÂç¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¿¿¤Î¸ß·Ã´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¾å²¼´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·Â³¤±¤ë¤Î¤À¡£
¢£2026Ç¯¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
2026Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë°µÎÏ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯°Ê²¼¤Î3Ê¬Ìî¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
Âè1¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡§¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÊ¼´ï²½
Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÀºÀ½¤Î6³ä¤ò°®¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬»È¤¦¹³À¸Êª¼Á¤Î97¡ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Î9³ä¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê¶ØÍ¢¤Ï¹ñºÝÅª¤ÊÈãÈ½¤ò¾·¤¯¤¿¤á¡¢¡ÖÉÊ¼Á¸¡ºº¤Î¶¯²½¡×¡Ö°ÂÁ´´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ÌÜ¤Ç½Ð²Ù¤òÃÙ¤é¤»¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¶¡µë¤ò¹Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£°åÌôÉÊ¤Ê¤é3½µ´Ö¤ÎÃÙ±ä¤ÇÉÂ±¡¤Îºß¸Ë¤¬Äì¤ò¤Ä¤¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ê¤é2¥«·î¤ÎÀ©¸Â¤ÇÅÅ»Ò»º¶È¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
Âè2¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡§³¤¤Î¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥óºîÀï
1000¥È¥óÄ¶¤Î½ä»ëÁ¥¤ò150ÀÉ»ý¤ÄÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï70ÀÉ¡£¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿ô¤Îº¹¤òÍøÍÑ¤·¡¢¡Ö³¤¾åÌ±Ê¼¡×¤Ëµ¶Áõ¤·¤¿µùÁ¥ÃÄ¤¬ÆüËÜ¤Îµù¾ì¤ò¹Ó¤é¤·²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤Î4³ä¤ò»Ù¤¨¤ëµù¶È¤Ø¤ÎÂÇ·â¤Ï¿¼¹ï¤À¡£¤µ¤é¤ËÆî¥·¥Ê³¤¤òÄÌ¤ë¹òÊªÍ¢Á÷Á¥¤Ø¤Î¡ÖÎ×¸¡¡×¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢Ä¾ÀÜ¾×ÆÍ¤Ê¤·¤Ë¿©ÎÁ²Á³Ê¤ò¹âÆ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Âè3¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡§¸«¤¨¤Ê¤¤¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¡Ö´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ï¥Ã¥«¡¼½¸ÃÄ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÀ¤¦¡£¿¿²Æ¤ÎÅÅÎÏÌÖ¤Ø¤Î¹¶·â¤ÇÂçµ¬ÌÏÄäÅÅ¤òµ¯¤³¤·¡¢ÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¤òËãáã¤µ¤»¤ë¡£ÅÔ»ÔÉô¤Î¿©ÎÁºß¸Ë¤Ï¤ï¤º¤«3ÆüÊ¬¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¼åÅÀ¤òÆÍ¤±¤Ð¡¢72»þ´Ö¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃª¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£º£¤¹¤°»Ï¤á¤é¤ì¤ë²ÈÄí¤ÎÈ÷¤¨
°Ê¾å¡¢3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ê´ë¤ß¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¹¶·â¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è·ÐºÑ¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÈ÷¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥¤¥¹¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¶µ·±¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¸Ä¿Í¡¦³Æ²ÈÄí¤Ç90ÆüÊ¬¤Î¼«µë¼«ÂÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡£
90ÆüÊ¬¤È¤¤¤¦¿ä¾©´ü´Ö¤Ï¡¢²áµî¤Î´íµ¡¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¶¡µëÌÖÅÓÀä¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê´ü´Ö¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½2010Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¶ØÍ¢¤Ï2¡Á3¥«·îÂ³¤¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î°åÌôÉÊÉÔÂ¤Ï60¡Á90Æü¤ËµÚ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ°Ê³°¤Î¶¡µë¸»¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¹ñÆâÀ¸»º¡Ë¤«¤éÂåÂØ¥ë¡¼¥È¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Î¤ËÎò»ËÅª¤Ë8¡Á12½µ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢»Ô¾ì¤òÉÔ°ÂÄê²½¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯Çã¤¤¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³°¸òÅª²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î´Ë¾×´ü´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¿©ÎÁÈ÷Ãß¤ÎÌÜ°Â¡Ê4¿Í²ÈÂ²¡Ë¡§
¡¦ ÊÆ40kg¡¢¥Ñ¥¹¥¿20kg¡¢´ÌµÍ¡Ê¥Ä¥Ê¡¢¥µ¥Ð¤Ê¤É¡Ë100´Ì
¡¦ ÌîºÚ¤Î´ÌµÍ¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óºÞ¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ
¡¦ ¿å¤Ï1¿Í1Æü2¥ê¥Ã¥È¥ë¡ß90ÆüÊ¬¡á720¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ê¾ô¿å¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¡Ë
¡¦ ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯Ë¡¤Ç¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨
¡¦ ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡Ê1995Ç¯1·î¡Ë¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ï¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤¬Ì¿¹Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ë
¢£È÷Ãß¤¹¤Ù¤Ìô¡¦¸½¶â¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤ÎÎÌ
°åÌôÉÊ¤Î³ÎÊÝ¡§
¡¦ ½èÊýÌô¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê90ÆüÊ¬¤ò³ÎÊÝ¡Ê¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ÈÁêÃÌ¡Ë
¡¦ »ÔÈÎ¤Î²òÇ®ºÞ¡¢°ßÄ²Ìô¡¢¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Ìô¤ò3¥«·îÊ¬
¡¦ ´ÁÊýÌô¤â³èÍÑ¤·¡¢À¾ÍÎÌô¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤¹
¡¦ ·ì°µ·×¡¢ÂÎ²¹·×¤ÏÅÅÃÓ¼°¤Î¤â¤Î¤ò½àÈ÷
¡¦ ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¡¢ËýÀ¼À´µ¤ÎÌô¤¬1¥«·î°Ê¾åÆþ¼êº¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÃÏ°è¤â
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÂÐºö¡§
¡¦ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ê2ËümAh¡Ë¤È·ÈÂÓ¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡Ê100W¡Ë¤Ç5Ëü±ß°ÊÆâ
¡¦ ³ÆÉô²°¤ËLED¥é¥ó¥¿¥ó¤òÇÛÃÖ
¡¦ ¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤È¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤ò½½Ê¬¤ËÈ÷Ãß
¡¦ ËÌ³¤Æ»ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ÏºÇÂç2Æü´ÖÂ³¤¤¤¿
¶âÍ»ÌÌ¤ÎÈ÷¤¨¡§
¡¦ ¸½¶â¤ÏºÇÄã¤Ç¤â1¥«·îÊ¬¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð2¥«·îÊ¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¯
¡¦ Ê£¿ô¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬»¶¡ÊÃÏÊý¶ä¹Ô¡¦¿®ÍÑ¶â¸Ë¤â³èÍÑ¡Ë
¡¦ ¶á½ê¤È¤ÎÊª¡¹¸ò´¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â»ëÌî¤Ë
¡¦ ·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏATM¤¬2½µ´Ö»È¤¨¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤¢¤Ã¤¿
¢£ÃÏ°è¤Îå«¤¬ºÇÂç¤ÎËÉ¸æ
¤³¤¦¤·¤¿¸Ä¿Í¡¢³Æ²ÈÄí¤ÎÈ÷¤¨¤âÂçÀÚ¤À¤¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÏ¢·È¤³¤½¤¬ºÇ¶¯¤ÎËÉ¸æ¤È¤Ê¤ë¡£´ûÂ¸¤Î¼«¼çËÉºÒÁÈ¿¥¡ÊÁ´¹ñ¤ËÌó17ËüÁÈ¿¥¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÅÓÀä¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·±ÎýÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¡£Ã¯¤¬°åÎÅÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢Ã¯¤¬Èó¾ïÍÑÊª»ñ¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÃÏ°è¤Ç¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ²È¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¼è°ú¡¢ÅÔ»ÔÇÀ±à¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¡¢¿©ÎÁ¶¡µë¥ë¡¼¥È¤òÃ»¤¯¡¢ÂÀ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡£ÄäÅÅ»þ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌµÀþ¤ä¥á¥Ã¥·¥åWi-Fi¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢Ãæ±û¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ÄÌ¿®ÌÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£Ä®Æâ²ñ¤Î²óÍ÷ÈÄ¤È¤¤¤¦¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°SNS¡×¤Î²ÁÃÍ¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë»þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£ÃÝ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·ÀÞ¤ì¤Ê¤¤
¤³¤ì¤é¤Î½àÈ÷¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï¿©ÎÁ¤Î9³ä¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀïÎ¬È÷Ãß¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÂç·¿·úÃÛÊª¤Ë¥·¥§¥ë¥¿¡¼ÀßÃÖ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥¹¤Î¡ÖÈ÷¤¨¤ÎÊ¸²½¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°Â¿´¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤â´ØÅìÂç¿ÌºÒ¡¢ºå¿ÀÃ¸Ï©¡¢ÅìÆüËÜ¤È¡¢´öÅÙ¤â¤ÎºÒ³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÃÎ·Ã¤¬¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î°µÎÏ¤ËÆüËÜ¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¶¯¿Ù¤µ¤¬¸¢°Ò¼çµÁ¤Î×ø³å¤Ë¶þ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿·¤·¤¤Æ»¤ò¼¨¤»¤ë¤Î¤«¡£
Éþ½¾¤«ÂÐ·è¤«¤ÎÆó¼ÔÂò°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âè»°¤ÎÆ»¤¬¤¢¤ë¡£ÃÝ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÉ÷¤ò¼õ¤±Î®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·è¤·¤ÆÀÞ¤ì¤Ê¤¤¡£ÎäÀÅ¤Ê½àÈ÷¤È¹ñºÝ¶¨Ä´¡¢¸¶Â§¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹½¤¨¤ëÆ»¤À¡£
¡Ö¾¡¤Ã¤Æ³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¤è¡×¡½¡½¤³¤Î¸Å¤¤¶µ¤¨¤¬º£¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê»þ¤Ï¤Ê¤¤¡£2026Ç¯¤ÎÍò¤ËÈ÷¤¨¡¢½àÈ÷¤·¤¿¼Ô¤¬½àÈ÷¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤ò½õ¤±¤ë¡£¤À¤¬¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë½àÈ÷¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÎÙ¶á½ê¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¡¢ÃÏ°è¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê°µÎÏ¤Ë¤â¶þ¤·¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦R¡¦¥Ê¥®¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø À¯¼£³Ø¡¦¹ñºÝ´Ø·¸³Ø¶µ¼ø
Åìµþ¤Î¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡ÊICU¡Ë¤ÇÀ¯¼£¡¦¹ñºÝ´Ø·¸³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡ÊJIIA¡ËµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ò·óÇ¤¡£¶á´©Í½Äê¤ÎÃø½ñ¤Ï¡ØÊÆÃæÀïÎ¬Åª¶¥Áè¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡§Å¬±þ·¿¥ß¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¡Ù¡Ê²¾Âê¡Ë¡£
¡Ê¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø À¯¼£³Ø¡¦¹ñºÝ´Ø·¸³Ø¶µ¼ø ¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦R¡¦¥Ê¥®¡Ë