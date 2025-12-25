¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û36ºÐ¥í¥Ï¥¹¤Î¡ÖÆóÎÝ¼ê¡×¤Ë·üÇ°¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹28ºÐ¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¿Ê¸À¡áLAÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¡×¤Ï£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤âÇ¯ÎðÌäÂê¤Ïº¬¿¼¤¤·üÇ°»ö¹à¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÌî¼ê¤Î¹âÎð²½¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿Ìî¼ê£±£´¿ÍÃæ¡¢£³£°ºÐÌ¤Ëþ¤Ï¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¶â·ÅÀ®¡á£²£¶¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î£´¿Í¤À¤±¡£¤·¤«¤â¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÏÂàÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ï£³£°ºÐ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤À¡£ÂçÃ«°Ê³°¤Ï¥±¥¬¤Ê¤É¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤ÎÍèµ¨¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ£×£Á£ÒÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¹âÎð²½¤Î±Æ¶Á¤«°ìÎÝ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡á£µ°Ì¡Ë¡¢Í··â¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¡á£µ°Ì¡Ë¡¢£Ä£È¡ÊÂçÃ«¡á£±°Ì¡Ë°Ê³°¤Ï¥È¥Ã¥×£µ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£±¦Íã¤Î£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç²¿ÅÙ¤âÀÛ¼é¤ò¸«¤»¤¿¡£»°ÎÝ¤Î¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÏÍèÇ¯£³£¶ºÐ¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤â¤Ã¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆóÎÝ¼ê¤À¡£Íèµ¨¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡¢ºÆ·ÀÌó¤¹¤ì¤Ð¥¥±¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬Ãæ·ø¤ËÉüµ¢¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î¥í¥Ï¥¹¤òºÇ¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡££×£ÓÂè£·Àï¤Î£¹²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¹¥¼é¤ò¸«¤»¤¿¤¬ÍèÇ¯£²·î¤Ç£³£·ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Öº£µ¨¸Â¤ê¡×¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ï»Ä¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥É¥Î¥Ð¥óÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼é¸î¿À¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë³ÍÆÀ¸å¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¹âÎð²½´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£