国税庁が12月に公表したレポートによると、AIを用いた調査による追徴税額は「過去最高」になったという。国税庁は「富裕層」に対する積極的な調査を実施したようだ。

多くの富裕層を顧問として支える和氣良浩弁護士が、このレポートを読み解いた。納税者は国税庁のAI導入に、何か身構える必要はあるのだろうか。

●「当たり前のことを始めただけ」

──「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、調査にAIが活用されました。

「AIを使って追徴税額が過去最高」と聞くと、かなりインパクトがあります。ただ、私の見立ては少しドライです。

国税庁がやっていることを突き詰めれば、「当たり前のことを、当たり前にデータで回し始めた」ということだと思います。

国税庁の公表によると、所得税の調査等（実地調査および簡易な接触）は約73万6000件（前事務年度は60万5000件）で、追徴税額は1431億円（同1398億円）で、いずれも過去最高になりました。

AIを活用した選定を進め、短期間で申告漏れを把握し、高額・悪質と見込まれる事案を優先した──国税庁はそう説明しています。

ここで注目すべきなのは、「AI」という言葉そのものより、調査の運用が最適化された点です。つまり、全件を深掘りするのではなく、データから「当たりが出やすい領域」を抽出し、まず成果が出るところから着実に調査を進めたということです。

人手不足の中で調査能力を高める合理的な流れであり、今後この方向性が逆戻りすることはないでしょう。

●把握しやすい「譲渡所得」に効果を発揮

──具体的にはどこに着目しましたか。

象徴的なのが、不動産や株式などの譲渡所得です。

譲渡が生じれば課税関係が発生し得ることは、構造上きわめて明確です。税務当局から見れば、「見ればわかる」領域でもあります。

AIを使った高度な「魔法」というより、把握しやすい論点から精度高く処理している──実態はそのほうが近いでしょう。

──富裕層に対する調査状況をどうみますか。

富裕層についても、基本的な構図は同じです。

ニュースでは「富裕層への積極調査」が強調されがちですが、実際には「狙われた」というより、資産や取引が多様で、論点が増える分、データ分析の対象になりやすいという側面が大きいといえます。

とくに海外投資、複数口座、複数の収入源を持つ場合、計算や整理、説明が複雑になり、申告漏れやミスが生じやすくなります。

富裕層にとって重要なのは、節税テクニック以前に、資産や取引を一覧化し、根拠資料をきちんと整えておくことです。このレポートからも、その必要性が読みとれます。

また国税庁は、「申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」をランキング形式で公表しました。これは、現金取引の多さ、売上計上のタイミング、経費性の判断、外注や報酬の処理など、論点が多い業態ほど"非違（ルールに抵触する部分）が表に出やすい"ことを示しています。

上位には「キャバクラ」「眼科医」「ホステス・ホスト」「経営コンサルタント」「太陽光発電」など高額業種が並びました。

●富裕層ほど「隠す」コストがかかる

──海外取引や海外資産への積極的な調査も表明されていました。

最後に強調したいのは、「海外に動かせば安全」という発想は、もはや現実的でも合理的でもないという点です。

資産を分散させるほど管理は複雑になり、いざ資金を国内に戻す局面では、金融機関対応や確認作業のコストも増します。

何より、申告義務がなくなるわけではありません。

富裕層ほど、「隠す」より「整える」ほうが、結果的にコストは低くなります。AI時代の税務では、納税者側も「説明できる状態」を常に準備しておくことが、最大の防御策になるのです。

【取材協力弁護士】

和氣 良浩（わけ・よしひろ）弁護士

平成18年弁護士登録 大阪弁護士会所属 近畿地区を中心に、交通・労災事故などの損害賠償請求事案を被害者側代理人として数多く取り扱う。

