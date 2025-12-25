すみっコぐらし×日本百貨店が実現♡ご当地名品と出会う限定コラボ

日本各地の魅力を伝える日本百貨店と、やさしい世界観で愛されるすみっコぐらしが期間限定でコラボレーション。全国のご当地食品や雑貨が、描き下ろしイラスト入りの特別デザインで登場します。日本のお祭りをテーマにした心あたたまるビジュアルは、眺めているだけでも癒し効果たっぷり♡ここでしか出会えない特別なラインナップをぜひ体感してみてください。

日本のお祭りがテーマの描き下ろし

今回のコラボでは「日本のお祭り」をテーマに、はっぴ姿のすみっコたちが大集合。提灯や太鼓のモチーフをあしらった賑やかなデザインで、日本の「おいしい」を運ぶ姿が描かれています。

そっと寄り添ってくれるような、年間を通して楽しめるあたたかな世界観が魅力です。

バターステイツ by銀のぶどうの苺スイーツ『ストロベリーシーズン』登場！

ご当地食品×すみっコぐらし

第1弾では、日本各地の名品がすみっコぐらし仕様で登場。

【愛知県】たま麸1,512円。巾着付き仕様に加え、たま麸風キーホルダー各990円:全5種も同時発売。

【高知県】ミレービスケット972円は特製缶入りで、フタは缶バッジとして使用可能。

そのほか、つくだに各648円:全6種、つくだにセット3,888円。

とかげのひんやりクリームソーダ寒天702円、しろくまのお茶会メレンゲ756円。

もなかスープ各594円:全5種、ストロベリーミルクシロップ2,376円(税込):全5種と、心と体を満たすラインナップが揃います。

※商品は全て税込価格です。

※画像はイメージです。

雑貨＆限定カプセルトイも充実

雑貨類も見逃せません。目印チャーム各660円:ランダム5種、アクリルコースター各990円:ランダム6種。

缶バッジ各660円:ランダム6種、おやつクリップ各935円:全5種。

マルシェトートバッグ1,650円、缶型ウェットティッシュ各715円:全5種が登場。

さらに、描き下ろしイラストを使用した全6種のアクリルマグネットがカプセルトイとして店舗限定で展開されます。

すみっコたちと巡る日本の美味しさ

日本百貨店とすみっコぐらしが紡ぐ今回のコラボは、日本のご当地文化とやさしい世界観が重なり合う特別な企画。食品も雑貨も、日常に小さなときめきを運んでくれます♪

2026年1月9日(金)からの店頭展開で、ぜひお気に入りのすみっコと素敵な出会いを楽しんでみてください。