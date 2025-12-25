親のお金のことは、近い存在だからこそ聞きづらいものです。「まだ元気そうだから」「困ったら言ってくるはず」――そう思って先送りにしているうちに、親は静かに無理を重ねていることがあります。 久しぶりに帰省した太田さん（54歳・仮名）もその一人でした。親を心配する気持ちから口にしたひと言から、母親の拒絶にあってしまったのです。しかしその裏には、親なりの配慮と強がりが隠れていました。親のお金とどう向き合えばいいのか、CFPの伊藤寛子氏が、その解決策を探ります。

久しぶりの帰省で抱いた違和感 ――暗く冷えた家と小さくなった母

都内の企業に勤める太田さん（54歳・仮名）は、都内に購入したマンションに妻と大学生・高校生の子どもと暮らしています。地方出身の太田さんの父親は3年前に他界。現在82歳になる母親は、実家で一人暮らしをしています。

仕事の忙しさに加えて子どもの受験や進学が重なり、実家に帰る機会を逃していましたが、昨年末、2年ぶりに帰省しました。しかし、玄関を開けた瞬間、太田さんは違和感を覚えました。家の中が以前よりも暗く、ひんやりとしているのです。

そして、出迎えてくれた母は、記憶の中の姿よりも小さく、背中も丸まって見えました。

何より驚いたのは、部屋の寒さでした。母は着古した羽織ものや靴下を何枚も重ね着しているようです。太田さんが「母さん、寒すぎるよ。暖房の温度上げたら？」と言うと、母親から「いいんだよ、電気代も高いし、動いてれば暖かいから」という返答が返ってきます。

さらに気になったのが、冷蔵庫の中身です。入っているのは、スーパーの半額シールが貼られた惣菜や食材、そして賞味期限が切れた調味料ばかり。かつては、帰省の度に息子家族のために、すき焼き用のお肉や何種類ものおかずが用意されていたはずです。

こんなに質素だっただろうか。違和感を抱いた太田さんは、思わず聞いてしまいました。

「……母さん、お金、足りてる？」

その流れで、「年金っていくらもらってるの？ 今、貯金はどれくらいあるの？」と矢継ぎ早に質問を重ねました。すると、母は声を荒げて、こう返してきました。

「よけいなお世話だよ！ 年金は20万円あるし、まだまだやっていける！」

その剣幕に驚きながらも、太田さんは思わず口にします。

「月20万円あるなら、どうしてこんな生活をしてるんだよ……」

「節約よ！ 誰にも迷惑をかけないようにと思って、自分で考えてやってるんだから口出しされたくない！」

怒りを隠さず言い返してきた母に、太田さんはそれ以上言葉を続けられませんでした。「本人が大丈夫と言っているんだから」と自分に言い聞かせ、気まずい空気を残したまま帰省を終えました。

母がもらっている「年金20万円」に隠された真実

その後、太田さんは母親に連絡しづらくなり、半年が過ぎました。しかし、心のどこかで引っかかり続けていたのです。

「月20万円も収入があるなら、あそこまで切り詰める必要はないはず。やっぱり何かおかしい気がする……」

そんな折、たまたまスマートフォンで目にした記事から、年金は偶数月に2ヵ月分がまとめて支給される、という事実にハッとしました。

「母が言っていた20万円は、月額ではなく“1回の振込額”だったのではないか」

父親は自営業、母親は専業主婦でした。国民年金と遺族年金を合わせて「月20万円」はやや多い印象です。しかし、「2ヵ月で20万円（＝月10万円）」だとすれば、辻褄が合います。

もし月10万円だとしたら、光熱費や医療費などを支払えば手元に残るお金はわずか。生活費に回せるお金に余裕はありません。食費を削り、冷暖房を我慢して暮らしていた理由に思い至り、確信に変わりました。

子どもに迷惑をかけたくない…老いを認めたくない親の気持ち

なぜ太田さんの母親は、正確な年金額や暮らしの状況を伝えなかったのでしょうか。

高齢の親がお金の話を避け、実態よりもよく見せようとする背景には、「頼る＝迷惑」という考えがあるのでしょう。子どもにも家庭があり、教育費などの負担が大きいことを知っているからこそ、子どもに負担や迷惑をかけたくない、という配慮と遠慮の気持ちがあります。

また、具体的な数字を見せることで、自分の無力さや限界を突き付けられるように感じるのではないでしょうか。

「まだ自分でやれる」「助けが必要と思われたくない」という老いを認めたくない、抵抗の気持ちもあるでしょう。

そこに最初から「お金いくらあるの？」「年金はいくらもらってる？」と直球の質問をしてしまうと、親が身構えるのは無理もありません。

まずは体調や生活の様子など、日常の話題から入ることが大切です。たとえば光熱費や通信費など、生活の基盤となる支出を一緒に確認することで、自然と暮らしのサイズが見えてくるでしょう。 また、溜まっている書類の整理や、手続きのサポートのついでに話をするのも有効です。

その際は、「財産を管理したい」ではなく、「困らないように手伝いたい」というスタンスで声を掛けると、親も受け入れやすいでしょう。

さらに、「これからどんな暮らしをしたいか」「旅行や出かけたいところはあるか」「もしもの時、どんな医療や介護を受けたいか」などを聞いてみることで、親の価値観や思いを共有することができます。そして、その希望を叶える手段としてお金について話をすることで、親子で歩み寄って話ができるのではないでしょうか。

親子の想い…絡み合っていた紐がほどけた日

その後、太田さんは再び実家を訪れ、こう切り出しました。

「母さん、去年はごめん。怒らせるつもりじゃなかったんだ。ただ、母さんが倒れたりしたらどうしよう、っていう心配の気持ちからだったんだ」

母はしばらく黙ったあと、静かに話し始めました。

「大丈夫だなんて言ったけど、本当は知られたくなかったの。お前たちにはお前たちの生活があるから、心配をかけたくなくて」

母が持ってきた通帳には、偶数月の15日に「19万8,000円」の振込履歴がありました。やはり2ヵ月分の年金額でした。 毎月の引き落とし後の残高は、常に数千円単位。定期預金を取り崩しながら、ギリギリの生活を続けていたのです。

「迷惑だなんて思わないよ。これからはできる範囲で一緒に考えていくから」

太田さんがそう伝えると、母の目から涙がこぼれました。

その日、二人は通帳や家計簿を見ながら、削減できる支出と、食費や光熱費など削り過ぎてはいけない支出を整理して、公的な支援制度などについても話し合いました。

生活の小さな変化に表れるサイン…「親の安心を守る」気持ちで歩み寄る

年金額を月額だと勘違いしているケースや、社会保険料が引かれることを把握していないケースなど、年金に関する誤解は実際によくあります。遺族年金の制度についても詳しく知らない人が多く、親が実際にどれくらいの年金を受け取っているのか、把握していない人も多いのではないでしょうか。

暖房を使わない、冷蔵庫の中身が質素、家のメンテナンスがされていない、など生活の小さな変化に、暮らしの余裕のなさのサインが表れているかもしれません。

親は「迷惑をかけたくない」「心配させたくない」「まだしっかりしている自分を見せたい」などの思いから、つい強がってしまいがちです。

だからこそ、大切なのは「資産を把握すること」「背負うこと」が目的ではなく、「親の安心を守るため」という姿勢で歩み寄ることが、親子の距離を縮める第一歩になるはずです。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）