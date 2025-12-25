＜病人から金取るの？＞妹「入院することになった…」1歳と3歳の子をウチで預かる？【第1話まんが】
私（ミドリ、39歳）には最愛の妹（アヤカ、34歳）がいます。妹は母（マユミ、60代）に似て気が強く、自分の意見をハッキリ言う人です。私の両親は仕事が忙しく、幼い頃は私が妹の面倒をみることが多かったからか、妹は私を慕ってくれています。私と夫（タケシ、42歳）には小5（ツムギ）と小3（ユイ）、妹と義弟（ショウタ、36歳）には3歳（甥、レン）と1歳（姪、ヒマリ）の子どもたちがいます。
妹と私は5つ違いです。幼い頃は私がよく面倒をみていたからか、妹は私を慕ってくれています。自他ともに認める仲良し姉妹です。そんな妹から「病気が見つかって手術しないといけなくなった」と聞いて、びっくりしてしまいました。
妹は「私が入院している間、子どもたちを預かってほしい」と言います。1歳と3歳を3ヶ月間ずっと……？ と一瞬思いましたが、妹が病気にかかっているのにそんなこと言っている場合じゃありません。腹をくくり、甥と姪を預かることを了承しました。
妹は生死に関わるものじゃないとは言っていたものの、手術をして数ヶ月入院だなんて、本当に大丈夫なのでしょうか。もし万が一のことがあったらと思うと、怖くてたまりません。
その晩、私は夫に妹の話を伝えました。
私は長いこと専業主婦をしていましたが、中学受験を控えた長女の塾代がかさんできたので、パートを探しているところでした。明日は面接予定でしたが、断るしかないでしょう。そんなとき、夫に「費用は払ってもらえるのか」と聞かれ、ハッとしました。
仲良しの妹に病気が見つかり、手術と長期入院が必要だと知らされました。
そして妹からは幼い子ども2人を3ヶ月ほど預かってほしいと頼まれたのです。驚きながらも承諾した私は夫に妹との話を報告します。
しかし夫は「生活費や食費はどうする？」と現実的な心配を口にしました。私は妹の病気についてしか頭になく、お金の話など考えてもいませんでした。
病気になった妹の頼みでも、私は妹からお金をもらうべきなのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
