DuoCast- USB Microphone - RGB Lighting

筆者は今まで外部接続のマイクを使ったことがなかったのだが、思い切ってHyperXの「DuoCast- USB Microphone - RGB Lighting」を購入してみた。価格は13,980円。USBマイクの価格としては、お買い得な部類に入るようだ。

購入した理由は、友人が使用していた音を聞いて、「やっぱり外部接続のマイクがあった方が良いな」と思ったからだ。

今まではとくにこだわりもなかったので、PCやモニターに内蔵されたマイクを使っていた。それもあって、音質の違いは歴然。明らかに肉声に近い声になっているほか、ゲームプレイ中に急に大声を発してしまったときにはノイズキャンセルが働いてくれるので、通話相手にも迷惑がかかりにくくなって、便利に感じている。

USBを接続するだけですぐに使えるのも嬉しいポイント。面倒な初期設定も無いので、「とりあえず使ってみよう」ですぐにある程度使える。使い慣れてから設定などもいじってみて、徐々に使いこなせていけるような道筋があると初心者視点でも嬉しい。繫ぎっぱなしにしておけば、PC起動時にそのまま使える。

ポップフィルターも内蔵されているので、パ行の音や破裂音を良い感じに抑えてくれる。ポップフィルターを別途購入して取り付けると、ゴツくなってマイクの存在感が目立つような気がするので、内蔵してくれていた方が、PC周りがスマートに収まっているように感じる。

ミュートもスイッチやレバーではなく、上部のセンサーをタッチするだけなので、とっさのタイミングでもミュートしやすい。

ちなみにこのマイク、単一指向性(マイク正面からの録音)と無指向性(全方位からの録音)の2つの収音モードを備えている。普段はボイスチャットで会話をしたり、音声の収録をするだけなので、単一指向性を使うことになるが、友人らを集めて、無指向性モードで会話を収録してみるのも面白そうだ。

さらに、“ゲーミングマイク”の部類なので光る。本体下部にRGBライトリングが備わっていて、これがゲーミングカラーで発光する。視界内で光っていると、ゲーミングデバイスを使っている感じがあってけっこう気に入っている。カスタマイズ可能なので、好きな色に固定することもできる。筆者の設定は色が変わる“レインボー”だ。

小型でデスク置いても邪魔にならない点も気に入っている。スタンドタイプで、会話をしているときに相手が聴き取りやすい位置に簡単に移動できるほか、使わないときは端に寄せておけばいい。

Windows PCだけでなく、Macにも使えるほか、PS5などのゲーム機に接続して使うこともできるので、PC以外での使い方や、ゲーム内チャットを利用する人にもオススメだ。