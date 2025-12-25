Prime Video、1月はバカリズム脚本「ベートーヴェン捏造」や「雪風 YUKIKAZE」。冬アニメも
Prime Original「ベートーヴェン捏造」2026年1月23日(金)からPrime Videoで独占配信
Prime Videoは、2026年1月に配信する作品ラインナップを発表した。1月は、バカリズム脚本、山田裕貴主演のPrime Original「ベートーヴェン捏造」をはじめ、TVアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」や「葬送のフリーレン」第2期など、注目の冬アニメも見放題で順次配信する。
実写映画のPrime Original「ベートーヴェン捏造」は、1月23日から独占配信。19世紀ウィーンで起きた“音楽史上最大級のスキャンダル”の真相に迫る歴史ノンフィクションを原作に、脚本をバカリズムが担当した。ベートーヴェンの死後、真実を嘘で塗り固めて天才像を作り上げた秘書・シンドラー役を山田、ベートーヴェン役を古田新太、疑惑を追う音楽ジャーナリスト・セイヤー役を染谷将太が演じる。今作はAmazon MGMスタジオと松竹による共同製作。
「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」2026年1月9日(金)からPrime Videoで見放題配信
TVアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」は、1月9日から見放題配信開始。「渋谷事変」の後、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ儀式「死滅回游」によって全国10の結界(コロニー)が魔窟と化す。大混乱のさなか、虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかり、物語は新章へ突入していく。
「葬送のフリーレン」第2期2026年1月9日(金)からPrime Videoで見放題配信
「葬送のフリーレン」第2期は、1月17日から見放題配信。勇者たちが魔王を倒した“その後”の世界を舞台に、千年以上生きる魔法使い・フリーレンが仲間たちと旅を続ける。今期は、旅の目的地「魂の眠る地＜オレオール＞」を目指すうえで必要な“一級魔法使い”の資格をめぐる物語が、1期ラストから続いて描かれる。
そのほか映画では、駆逐艦「雪風」の史実を元に戦中から戦後、さらに現代へとつながる運命を描いた「雪風 YUKIKAZE」を1月9日から独占配信。木村拓哉主演ドラマ「グランメゾン東京」の続編となる映画「グランメゾン・パリ」を1月30日から見放題独占配信する。
海外映画では「ジョン・ウィック」シリーズのスピンオフ「バレリーナ：The World of John Wick」を1月16日より独占配信。伝説の殺し屋ジョン・ウィックを生み出した闇の組織「ルスカ・ロマ」でバレエの指導を受けながら暗殺者として腕を磨いた孤児のイヴ(アナ・デ・アルマス)が、幼い頃に殺された父親の復讐のためも立ち上がるさまをスタイリッシュに描く。
国内ドラマでは、映画の続編となる「連続ドラマW ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―」が1月5日から見放題で登場し、同日から映画「ゴールデンカムイ」も見放題配信される。
Prime VideoチャンネルではUEFAチャンピオンズリーグなど配信
有料チャンネルのPrime Videoチャンネルでは、UEFAチャンピオンズリーグや全豪オープンテニス、サイクルロードレースなどが順次配信される。
WOWOWが厳選したスポーツを楽しめる「WOWSPO」(月額1,980円)では、サッカー「UEFAチャンピオンズリーグ」の2025-26シーズンをリーグフェーズ～決勝までライブ配信。1月21日、22日にはリーグフェーズ Matchday 7、29日は リーグフェーズ Matchday 8を配信する。
またWOWSPOでは、1月18日～2月1日の全豪オープンテニスも、オーストラリアのメルボルンパークから連日ライブ配信する。
「DAZN」(月額4,200円)では、1月10日に行なわれるブンデスリーガのフランクフルトvsドルトムントを配信する。
「J SPORTS」(月額2,840円)では、サイクルロードレースの2026年シーズン開幕を告げる「ツアー・ダウンアンダー2026」を、1月20日のプロローグから25日の第5ステージまで全ステージライブ配信する。
2026年1月新着予定作品一覧
映画(日本)
2026年1月1日(木・祝)
「JUNK WORLD」 ＊見放題独占配信 2026年1月2日(金)
「聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団」 ＊見放題最速配信 2026年1月3日(土)
「蟹工船」(2009年版)
「ＫＩＤＳ」 2026年1月5日(月)
「ゴールデンカムイ」 2026年1月9日(金)
「雪風 YUKIKAZE」 ＊独占配信 2026年1月10日(土)
「Gメン」 2026年1月23日(金) Prime Original「ベートーヴェン捏造」 ＊独占配信 2026年1月26日(月)
「劇場版 君と世界が終わる日に FINAL」 2026年1月28日(水)
「52ヘルツのクジラたち」
「言えない秘密」 2026年1月30日(金)
映画「グランメゾン・パリ」 ＊見放題独占配信
映画(海外)
2026年1月1日(木・祝)
「I am Sam アイ・アム・サム」
「コヴェナント/約束の救出」
「シューテム・アップ」
「パレードへようこそ」
「ブルドッグ」 2026年1月2日(金)
Prime Original「ティーガー」(Der Tiger/ドイツ) ＊午前8時から独占配信 2026年1月8日(木)
「アースクエイク2025」 2026年1月9日(金)
「カッコウ」 *見放題最速配信 2026年1月16日(金)
「バレリーナ:The World of John Wick」 *独占配信 2026年1月23日(金)
Prime Original「チーカティロ:闇の中で」(Cheekatilo/インド) ＊午前3時半から独占配信 2026年1月28日(水)
Prime Original「レッキング・クルー」 (The Wrecking Crew/アメリカ)＊午後5時から独占配信
映画(アジア)
2026年1月1日(木・祝)
「呪葬」 2026年1月15日(木)
「フンパヨン 呪物に隠れた闇」
アニメ映画(日本)
2026年1月1日(木・祝)
「ルパン三世 くたばれ!ノストラダムス」
「ルパン三世 DEAD OR ALIVE」
テレビドラマ(日本)
2026年1月1日(木・祝)
「14才の母 ～愛するために 生まれてきた～」
「3年C組は不倫してます。」
「恋です! ～ヤンキー君と白杖ガール～」
「モンスター』 2026年1月5日(月)
「連続ドラマＷ ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―」 2026年1月7日(水)
「略奪奪婚」 2026年1月16日(金)
「元科捜研の主婦」 2026年1月17日(土)
「ガラスの指輪と絆創膏」 2026年1月18日(日)
「50分間の恋人」 *見放題最速配信
テレビドラマ(海外)
2026年1月11日(日) Prime Original「ナイト・マネジャー」(The Night Manager/イギリス)シーズン2 ＊午後5時から独占配信
テレビドラマ(アジア)
2026年1月1日(木・祝)
「王は愛する」
「7人の脱出」
「ホジュン～伝説の心医～」
「モダン・ファーマー」 2026年1月4日(日)
「浮図縁～乱世に咲く真実の愛～」 2026年1月5日(月)
「スプリング・フィーバー」 ＊独占配信(毎週月・火) 2026年1月7日(水)
「鳳囚凰 ～陰謀と裏切りの後宮～」 2026年1月11日(日)
「世子<セジャ>が消えた～禁じられた愛～」 2026年1月14日(水)
「胡桃恋慕～禁じられた両家の恋～」
「荘主の花嫁はシンデレラ～江湖を守る二人の愛～」 2026年1月21日(水)
「千万回の愛～二人の愛は輪廻を巡る～」 2026年1月28日(水)
「冬夜雲歌～偽りのプリンセスと冷酷王子～」
テレビアニメ(日本)
2026年1月1日(木・祝)
「MFゴースト」 3rd Season ＊見放題最速配信
「かぐや様は告らせたい 大人への階段」
「TRIGUN STAMPEDE」
「名探偵コナン」シーズン30 2026年1月3日(土)
「最推しの義兄を愛でるため、長生きします!」 ＊見放題最速配信
「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」 ＊見放題最速配信 2026年1月4日(日)
「多聞くん今どっち!?」
「花ざかりの君たちへ」 ＊見放題最速配信
「勇者パーティを追い出された器用貧乏」 2026年1月5日(月)
「違国日記」 *見放題最速配信
「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」(第2クール)
「ゴールデンカムイ 最終章」 ＊見放題独占配信 2026年1月6日(火)
TVアニメ「Fate/strange Fake」 2026年1月7日(水)
「お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～」 ＊見放題最速配信
「ダーウィン事変」 *見放題独占配信
「死亡遊戯で飯を食う。」 2026年1月9日(金)
「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」
「どうせ、恋してしまうんだ。」第2期
「透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～」 2026年1月10日(土)
「幼馴染とはラブコメにならない」オンエアver.
「拷問バイトくんの日常」
「転生したらドラゴンの卵だった」 ＊見放題最速配信
「TRIGUN STARGAZE」
「ハイスクール!奇面組(・2026)」
「鎧真伝サムライトルーパー」 2026年1月11日(日)
「貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～」
「正反対な君と僕」 *見放題最速配信
「29歳独身中堅冒険者の日常」
「勇者パーティーにかわいい子がいたので告白してみた。」 2026年1月12日(月・振休)
「異世界の沙汰は社畜次第」
「エリスの聖杯」
「「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい」
「地獄楽」第二期 ＊見放題独占配信
「魔王の娘は優しすぎる!!」
「魔都精兵のスレイブ2」 2026年1月13日(火)
「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN」 2026年1月14日(水)
「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」
「シャンピニオンの魔女」
「デッドアカウント」 2026年1月15日(木) 【推しの子】 第3期
「お前はまだグンマを知らない～令和版～」
「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」
「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～」
「ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～」 2026年1月16日(金)
「うるわしの宵の月」
「カヤちゃんはコワくない」
「人外教室の人間嫌い教師」
「姫様“拷問”の時間です」
「姫様“拷問”の時間です」第2期
「勇者のクズ」 2026年1月17日(土)
「葬送のフリーレン」第2期
キッズ
2026年1月7日(水)
「mofusand」 2026年1月10日(土)
「リトル・マラバー」シーズン1～2 2026年1月11日(日)
「チャギントン」シーズン4