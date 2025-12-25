©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにすゑひろがりずを迎え、藤崎マーケットが大阪市内から“100歩以内”でたどり着ける癒しの名湯を目指す「100歩で名湯」と、結成25年目の人気コントグループの稽古場を大変身させる「真剣DIY」をテーマにお届けする。

©️ABCテレビ

「100歩で名湯」は、藤崎マーケットが大阪市内から100歩でたどり着ける絶景スポットを紹介する好評企画「家から100歩で絶景」の特別編！ 今回は、寒さが身に染みるこの季節、ぜひとも訪れたい“名湯”を目指す。

©️ABCテレビ



ABCテレビを起点に田崎が運転する車で目的地に向かいつつ、途中の徒歩でしか進めない行程を“歩き担当”のトキが100歩以内に収めるのがこの企画の鉄のルール。1歩でもオーバーすれば、ロケは強制終了となってしまう。そんな重責を毎回負わされるトキは「なぜ私なんですか!?」と不満げ。車に乗り込むとき、本来なら1歩で進めるわずかな距離にわざわざ2歩を費やすなど「少しながらの抵抗！」で田崎を困らせ…。

©️ABCテレビ



そんな2人が向かうのは大阪・河内長野市。川のせせらぎと美しい緑に心までも癒され、非日常にどっぷりと浸ることができる「まるでジブリの世界のような名湯」があるという。さて、旅のお楽しみといえば、やはり地元のグルメ。車を走らせるなかで発見した「道の駅」に、河内長野産のおいしい野菜が好きなだけ食べられるビュッフェレストランがあると知り、さっそく立ち寄ることにした2人。しかし、歩数が節約できそうなレストランそばの駐車場は満杯！ いきなりのピンチに田崎が動き…。果たして藤崎マーケットは、地元で大人気のビュッフェを楽しむことができるのか？

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

続いて向かったのは、こちらも地元で評判というパティスリーカフェ。こちらに「釜飯プリン」という迫力満点の名物スイーツがあるらしい。そこで、歩数を少しでもセーブしたいトキは車中に残し、田崎が店内に買いに行くことに。ところが、待てど暮らせど戻ってこない田崎にトキがブチ切れ！ 「怒りのトキちゃんですわ！」と田崎の度肝を抜く大暴走をみせる!?

©️ABCテレビ

まもなく、大自然に囲まれた“名湯”を発見する2人。しかし、目当てのお風呂にたどり着くには、その前にある庭園を歩いて通過するしかなく…。残された歩数はわずか！ スタジオのやすともも「危ない！」とハラハラと手に汗握ったトキの100歩チャレンジは成功するのか？

©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。