三井不動産が2026年秋以降、JR川崎駅直結の商業施設「三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ」の大規模リニューアルを実施します。「体感型」をキーワードに、体験型物販店の誘致や食機能の強化、共用部の改修などを行い、次世代の商業施設へと再構築を図るとのこと。「三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ」のこれまでの歴史とリニューアル内容、2025-26の年末年始の営業やお得な情報も紹介します。

ラゾーナ川崎プラザはどんなところ？

JR川崎駅直結の好立地

「ラゾーナ川崎プラザ」はJR東海道線・京浜東北線・南武線が乗り入れる「川崎駅」直結の便利な立地。「京急川崎駅」からは徒歩約7分です。

ユニクロ・ロフトといった大型店舗や1〜4階の4フロアにわたるビックカメラ、レストラン、シネマコンプレックスなど約330店が出店しています。直径約60メートルの芝生の広場「ルーファ広場」では有名アーティストなどのライブイベントが開催され、多くの人が訪れています。

ラゾーナ川崎プラザの歩みと進化の歴史

ラゾーナ川崎プラザ内観

ラゾーナ川崎プラザは2006年、東芝堀川町工場の跡地に川崎駅前の新たな拠点として誕生しました。2012年には初の大規模リニューアルを実施。都心型ファッションを誘致し、「都市×郊外」のハイブリッド型施設となりました。2015年にはフードエリアをリニューアルし、食の魅力を強化。2018年には2度目の大規模リニューアルを実施し、ルーファ広場への人工芝敷設やグランフードの刷新など、約170店舗を改装。誕生以来、時代に合わせて姿を変えてきました。

2026年秋から過去最大のリニューアルを実施

開業以来、地域のランドマークとして親しまれてきたラゾーナ川崎プラザが、「過去最大規模」のリニューアルにより、さらなる進化を遂げます。2026年秋以降に予定されているリニューアルでは、リアルタイムのライブ感やブランドの世界観を重視した「体験型」の店舗を積極的に誘致。さらに、スポーツやエンターテインメントと連携したイベントの提供など、利用者の体験価値を向上させる次世代型の施設を目指します。

あわせて、食機能のさらなる充実や共用部分の改修も計画されており、より快適で刺激的なショッピング空間へと生まれ変わる予定です。

2025-2026年 年末年始の営業情報

2026年のリニューアルに期待が高まる「ラゾーナ川崎プラザ」ですが、年末年始は例年通りセールを実施。12月26日(金)から1月12日(月・祝)まで「ラゾーナバーゲン」を開催します。90店舗以上が対象となり、最大70%オフになる、おトクなチャンスです！

また、12月31日(水)には「グランフード歳末抽選会」を実施。当日、グラン・フード内で購入したレシート10,000円（税込・合算可）以上を会場で提示すると、抽選会に1回参加が可能。買い物券や食事券など豪華賞品が当たります！



また、年末年始期間は、通常と営業時間が異なります。大晦日や元日に訪れる際は、あらかじめ時間を確認しておきましょう。

年末年始の営業時間

開業から20年を前に、さらなる飛躍を目指すラゾーナ川崎プラザ。新しい体験が待っている2026年のリニューアルが今から楽しみですね。

