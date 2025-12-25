ＲＯＸＸが反発、「ＺキャリアＡＩ面接官」がアーキ・ジャパンに採用 ＲＯＸＸが反発、「ＺキャリアＡＩ面接官」がアーキ・ジャパンに採用

ＲＯＸＸ<241A.T>が反発している。２４日の取引終了後、採用支援サービス「ＺキャリアＡＩ面接官」が、建設業界に特化した人材アウトソーシングを行うアーキ・ジャパン（東京都品川区）に採用されたと発表しており、好材料視されている。



「ＺキャリアＡＩ面接官」は、採用面接の一部をＡＩによって代替することで、面接工数の削減や選考リードタイムを実現するサービス。候補者は２４時間３６５日、スマートフォン一つでいつでも面接に臨むことができ、採用企業側も夜間や休日を含む柔軟な選考体制の構築が可能となる。ＲＯＸＸでは今回の採用により、アーキ・ジャパンの年間１万件超の面接対応と採用工数の大幅削減に貢献するとしている。



出所：MINKABU PRESS