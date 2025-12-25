＜注目銘柄＞＝ＶＮＸ、第１四半期は順調な滑り出し ＜注目銘柄＞＝ＶＮＸ、第１四半期は順調な滑り出し

ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422.T>はＡＳＰサービス（インターネットなどのネットワークを通じてアプリケーションソフトウェアを提供するサービス）に加え、コンサルティングサービスを通じ、顧客のイノベーション活動を支援している。



１１日に公表した２６年７月期第１四半期（８～１０月）の連結決算は、経常損益がトントン（前年同期は６９００万円の赤字）に回復。コンサルティングサービスが大きく伸びたほか、ＡＳＰサービスも堅調だった。第１四半期の売上高と期末受注残の合計（今期売上計上予定分）は５億３００万円で、前期の通期売上高６億９０００万円に対して約７３％となっていることから順調な滑り出しといえそうだ。



株価は１５日に直近高値６１０円をつけたあとは上げ一服商状。ただ、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が接近しつつあり、ゴールデンクロスが実現すれば上げに弾みがつきそうだ。（参）



