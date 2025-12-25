世界陸上東京2025・女子5000メートル日本代表として出場した陸上競技選手の山本有真（25）が12月20日、Instagramを更新。自身の私服姿を公開した。

【画像】世界陸上で注目、“めっちゃ足早いギャル”が鬼滅ポーズ披露「走ってる時でさえ可愛い」「キレイ過ぎるやろ」

「なんか好評だった秋コーデ」と投稿されたのは、ショート丈のトレンチコートのセットアップにロングブーツを合わせたコーデに身を包む山本の姿。その他、東武ワールドスクエアを訪れ、さまざま展示物の前で写真を撮る様子も公開されている。

【画像】秋らしい私服に身を包む山本有真（画像は山本有真 Instagramより引用）

山本は「トレンチコートだけど短丈でセットアップなの本当かわいい もうこのコーデ着れないくらい寒くなっちゃって悲しいけど」とつづり、「紅葉綺麗すぎたし、ミニチュアの世界も本当楽しかった」と感想をコメントした。

この投稿には2.4万いいねが集まり、Instagramユーザーから「めっちゃ似合って可愛いですね」「完璧やね」「さすがオシャレ番長」「顔小さい！」「お茶目でスタイルよくて最高です」「本当にかわいい」と絶賛のコメントが寄せられた。