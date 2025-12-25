【山形天気】庄内は強い冬型の気圧配置で大荒れや大しけに…26日明け方から夜遅くにかけて暴風雪に警戒を 気象庁発表
庄内では、強い冬型の気圧配置の影響により、大荒れや大しけとなるでしょう。２６日明け方から夜遅くにかけて、暴風雪に警戒してください。また、２６日朝から夜遅くにかけて、高波に警戒してください。
［気象概況］
２６日は、低気圧が発達しながらオホーツク海へ進み、２７日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。東北地方の上空約５５００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込むでしょう。
このため、庄内では、雪を伴った西よりの暴風となり、海上では大しけとなる見込みです。
２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
庄内 海上 ２０メートル （３０メートル）
庄内 陸上 １８メートル （３０メートル）
［波の予想］
２６日に予想される波の高さ
６メートル
［防災事項］
庄内では、２６日明け方から夜遅くにかけて、西よりの暴風雪による建物への被害、ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。２６日朝から夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。