庄内では、強い冬型の気圧配置の影響により、大荒れや大しけとなるでしょう。２６日明け方から夜遅くにかけて、暴風雪に警戒してください。また、２６日朝から夜遅くにかけて、高波に警戒してください。

［気象概況］

２６日は、低気圧が発達しながらオホーツク海へ進み、２７日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。東北地方の上空約５５００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込むでしょう。

このため、庄内では、雪を伴った西よりの暴風となり、海上では大しけとなる見込みです。





［風の予想］２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）庄内 海上 ２０メートル （３０メートル）庄内 陸上 １８メートル （３０メートル）［波の予想］２６日に予想される波の高さ６メートル［防災事項］庄内では、２６日明け方から夜遅くにかけて、西よりの暴風雪による建物への被害、ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。２６日朝から夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。