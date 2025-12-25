チェッカーズのNHK番組映像がYouTubeにて毎月公開！第1弾は『NHK紅白歌合戦』

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

チェッカーズが1984年から1992年まで出演したNHK番組映像が、デジタルリマスターでYouTubeにて毎月公開される。

■今後は、Blu-ray未収録曲も1曲公開される予定

チェッカーズが、1984年から1992年の8年間に出演したNHKの番組映像は、すでにデジタルレストアされた映像がBlu-ray化されているが、このたび『チェッカーズ Best Performance on NHK』としてチェッカーズ公式YouTubeチャンネルでも順次公開されことが決定。

その第1弾が12月25日より公開となった。

出演番組などでテーマを括り、2026年夏まで月に1～2本の動画がアップ予定。また今後は、Blu-rayには収録されていなかった楽曲も1曲公開される予定となっている。

本情報は、12月24日、東京池袋にあるライブハウスharevutai（ハレブタイ）で行われた『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at 東京ドーム クリスマス・プレミアム・ライブハウス爆音絶叫上映会！』にて、サプライズ告知されたもの。会場に集まったオーディエンスは大きな拍手で反応した。

第1弾として公開された動画は、まさにタイムリーなNHK紅白歌合戦の出場シーンが『チェッカーズ Best Performance on NHK』vol.1、vol.2として2本の動画にまとめられたもの。

特にvol.2のフェアウェル・メドレーは、彼らの活動最後のパフォーマンスとなっており、観る人の気持ちを揺さぶる感動的な映像となっている。

■第1回分公開内容

【12月25配信】

◇チェッカーズ Best Performance on NHK 紅白歌合戦 vol.1

1984年12月31日 第35回NHK紅白歌合戦 涙のリクエスト

1985年12月31日 第36回NHK紅白歌合戦 ジュリアに傷心

1986年12月31日 第37回NHK紅白歌合戦 Song for U.S.A

1987年12月31日 第38回NHK紅白歌合戦 I Love you, SAYONARA

1988年12月31日 第39回NHK紅白歌合戦 素直にI’m Sorry

1989年12月31日 第40回NHK紅白歌合戦 Friends and Dream

1990年12月31日 第41回NHK紅白歌合戦 夜明けのブレス

1991年12月31日 第42回NHK紅白歌合戦 ミセス マーメイド

◇チェッカーズ Best Performance on NHK 紅白歌合戦 vol.2

1992年12月31日 第43回NHK紅白歌合戦 フェアウェル・メドレー

(ギザギザハートの子守唄～涙のリクエスト～星屑のステージ～I Love you, SAYONARA～Present for you)

■リリース情報

2025.12.17 ON SALE

Blu-ray『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at 東京ドーム【Remaster Edition】』

