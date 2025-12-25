チェッカーズのNHK番組映像がYouTubeにて毎月公開！第1弾は『NHK紅白歌合戦』
チェッカーズが1984年から1992年まで出演したNHK番組映像が、デジタルリマスターでYouTubeにて毎月公開される。
■今後は、Blu-ray未収録曲も1曲公開される予定
チェッカーズが、1984年から1992年の8年間に出演したNHKの番組映像は、すでにデジタルレストアされた映像がBlu-ray化されているが、このたび『チェッカーズ Best Performance on NHK』としてチェッカーズ公式YouTubeチャンネルでも順次公開されことが決定。
その第1弾が12月25日より公開となった。
出演番組などでテーマを括り、2026年夏まで月に1～2本の動画がアップ予定。また今後は、Blu-rayには収録されていなかった楽曲も1曲公開される予定となっている。
本情報は、12月24日、東京池袋にあるライブハウスharevutai（ハレブタイ）で行われた『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at 東京ドーム クリスマス・プレミアム・ライブハウス爆音絶叫上映会！』にて、サプライズ告知されたもの。会場に集まったオーディエンスは大きな拍手で反応した。
第1弾として公開された動画は、まさにタイムリーなNHK紅白歌合戦の出場シーンが『チェッカーズ Best Performance on NHK』vol.1、vol.2として2本の動画にまとめられたもの。
特にvol.2のフェアウェル・メドレーは、彼らの活動最後のパフォーマンスとなっており、観る人の気持ちを揺さぶる感動的な映像となっている。
■第1回分公開内容
【12月25配信】
◇チェッカーズ Best Performance on NHK 紅白歌合戦 vol.1
1984年12月31日 第35回NHK紅白歌合戦 涙のリクエスト
1985年12月31日 第36回NHK紅白歌合戦 ジュリアに傷心
1986年12月31日 第37回NHK紅白歌合戦 Song for U.S.A
1987年12月31日 第38回NHK紅白歌合戦 I Love you, SAYONARA
1988年12月31日 第39回NHK紅白歌合戦 素直にI’m Sorry
1989年12月31日 第40回NHK紅白歌合戦 Friends and Dream
1990年12月31日 第41回NHK紅白歌合戦 夜明けのブレス
1991年12月31日 第42回NHK紅白歌合戦 ミセス マーメイド
◇チェッカーズ Best Performance on NHK 紅白歌合戦 vol.2
1992年12月31日 第43回NHK紅白歌合戦 フェアウェル・メドレー
(ギザギザハートの子守唄～涙のリクエスト～星屑のステージ～I Love you, SAYONARA～Present for you)
■リリース情報
2025.12.17 ON SALE
Blu-ray『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at 東京ドーム【Remaster Edition】』
