10時の日経平均は48円高の5万392円、東エレクが36.10円押し上げ 10時の日経平均は48円高の5万392円、東エレクが36.10円押し上げ

25日10時現在の日経平均株価は前日比48.70円（0.10％）高の5万392.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は951、値下がりは565、変わらずは82と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を36.10円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が23.06円、ＴＤＫ <6762>が9.02円、コナミＧ <9766>が7.86円、ディスコ <6146>が6.69円と続く。



マイナス寄与度は24.87円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、フジクラ <5803>が10.03円、リクルート <6098>が7.62円、良品計画 <7453>が6.22円、アドテスト <6857>が4.01円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、パルプ・紙、情報・通信、その他製品と続く。値下がり上位には繊維、非鉄金属、銀行が並んでいる。



※10時0分4秒時点



株探ニュース

