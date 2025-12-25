12月27日(土)、28日(日)にバレーボールSVリーグ・ヴォレアス北海道 vs 東レ静岡の試合が北海きたえーるで行われます。



旭川市を本拠地とするヴォレアス北海道は先日行われた天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会でSVリーグ1位で高橋藍選手率いるサントリーを下すなど、創部初の準優勝を飾りました。北海道に凱旋後、初のリーグ戦となります。





チームのエース・張育陞(チャン ユーシェン)選手は「うちのホームゲームなのでいつも声援をくれているファンの皆さんに勝利を届けたいと思いますので、ぜひ応援に来てください」とコメント。また北海道出身のリベロ・外崎航平選手は「天皇杯を通じてヴォレアス北海道を少しでも興味を持ってもらって、一人でも多く会場に足を運んでいただければ嬉しいです。共に戦いましょう！」と熱いコメントを語ってくれました。そして12月28日(日)のGAME2はSTVラジオで生中継！バレーボールの実況中継は、STVラジオ史上初。ヴォレアス北海道の試合がラジオで中継されるというのも、初めてになります。STVラジオでの実況中継を聴いて応援しましょう！！◆放送：12月28日(日)19:00～21:00◆実況：木戸聡彦アナウンサー解説：田城広光さん（ヴォレアス北海道 元選手）