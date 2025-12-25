CMG、2025年の「中国内外十大スポーツニュース」を発表
中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）は12月24日、2025年版の「（中国）国内十大スポーツニュース」および「国際十大スポーツニュース」を発表しました。
中国国内の十大スポーツニュースは以下の通りです。
1．第15回全国運動会、第12回全国障害者運動会および第9回スペシャルオリンピックス夏季大会が粤港澳大湾区で開催、成功収める
2．第9回アジア冬季競技大会がハルビンで開催、成功収める。アジアの冬季スポーツが新たな高みに
3．2025ワールドゲームズが成都で開催、成功収める
4．「蘇超（江蘇スーパーリーグ）」が熱狂呼ぶ、新たなサッカーリーグ生態系が活性化
5．国務院弁公庁が「スポーツ消費の潜在力解放によるスポーツ産業の高品質発展を一層推進する意見」を発表
6．中国人バスケットボール選手の楊瀚森がNBAドラフトでポートランド・トレイルブレイザーズに入団
7．居文君がチェス女子スーパブリッツ世界選手権で三冠達成
8．趙心童がビリヤード・スヌーカー世界選手権でアジア人初優勝
9．中国のバドミントンチームが14度目のスディルマンカップ優勝
10．樊振東や陳夢ら選手が世界ランキングから消える、WTTの改革を誘発
国際十大スポーツニュースは以下の通りです。
1．女性初、コベントリー氏が国際オリンピック委員会（IOC）会長に就任
2．ポール・デュプランティスが棒高跳びで世界記録を4度更新
3．シナーがATPファイナルズ連覇達成、男子テニス界が「二強並立」時代に
4．パリ・サンジェルマンがサッカー欧州CLで初優勝
5．FIFAワールドカップ2026の北米大会でグループ分けが決定、48チーム体制で多くの史上初
6．IOCとサウジアラビアとのeスポーツの協力が終了
7．カルデラノが卓球ワールドカップの男子シングルスで初優勝、南米初の王者に
8．2028年のロス五輪、参加選手枠で初めて女子が男子を上回る
9．FIFAクラブワールドカップが刷新、チェルシーが新方式の初代王者に
10．マルシャンとマッキントッシュが世界記録を更新、競泳個人メドレーで新たな巨星が誕生
