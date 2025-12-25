CMG、2025年の「中国内外十大スポーツニュース」を発表

中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）は12月24日、2025年版の「（中国）国内十大スポーツニュース」および「国際十大スポーツニュース」を発表しました。

中国国内の十大スポーツニュースは以下の通りです。

1．第15回全国運動会、第12回全国障害者運動会および第9回スペシャルオリンピックス夏季大会が粤港澳大湾区で開催、成功収める

2．第9回アジア冬季競技大会がハルビンで開催、成功収める。アジアの冬季スポーツが新たな高みに

3．2025ワールドゲームズが成都で開催、成功収める

4．「蘇超（江蘇スーパーリーグ）」が熱狂呼ぶ、新たなサッカーリーグ生態系が活性化

5．国務院弁公庁が「スポーツ消費の潜在力解放によるスポーツ産業の高品質発展を一層推進する意見」を発表

6．中国人バスケットボール選手の楊瀚森がNBAドラフトでポートランド・トレイルブレイザーズに入団

7．居文君がチェス女子スーパブリッツ世界選手権で三冠達成

8．趙心童がビリヤード・スヌーカー世界選手権でアジア人初優勝

9．中国のバドミントンチームが14度目のスディルマンカップ優勝

10．樊振東や陳夢ら選手が世界ランキングから消える、WTTの改革を誘発

国際十大スポーツニュースは以下の通りです。

1．女性初、コベントリー氏が国際オリンピック委員会（IOC）会長に就任

2．ポール・デュプランティスが棒高跳びで世界記録を4度更新

3．シナーがATPファイナルズ連覇達成、男子テニス界が「二強並立」時代に

4．パリ・サンジェルマンがサッカー欧州CLで初優勝

5．FIFAワールドカップ2026の北米大会でグループ分けが決定、48チーム体制で多くの史上初

6．IOCとサウジアラビアとのeスポーツの協力が終了

7．カルデラノが卓球ワールドカップの男子シングルスで初優勝、南米初の王者に

8．2028年のロス五輪、参加選手枠で初めて女子が男子を上回る

9．FIFAクラブワールドカップが刷新、チェルシーが新方式の初代王者に

10．マルシャンとマッキントッシュが世界記録を更新、競泳個人メドレーで新たな巨星が誕生

（提供/CRI）