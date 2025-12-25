“しゃべり屋”古舘伊知郎（71）が、12月7日の東京・EXシアター六本木から「古舘伊知郎トーキングブルース 2025」をスタートさせた。来年1月からは福岡、名古屋、大阪、横浜と“しゃべりの巡礼”に出る。テーマは「2025（ニセンニジュウゴ）」。今年を2時間、ノンストップでしゃべりまくる。古舘に聞いてみた。

◇◇ ◇◇

トーキングブルースへの執着は苦しみと嫉妬の歴史だ。

「昔ね、トーキングブルースで1990年代かな、ものすごく苦吟してね。オチが見つかんない、エンディングのトークが見つかんないとか、1人もんもんとしてた。その時に筑紫哲也さんが『今日はこんなところです』ってTBS『NEWS23』終わったのが流れたんですよ。たまたま家で見てて『今日はこんなところです』って。あれは『CBSイブニングニュース』のアンカーマンの（ウォルター・）クローンカイトから持って来たんですよね」

ライバル局のアンカーマンだった筑紫哲也キャスターへも言及する。

「『今日はこんなところです。また明日』ってぶっきらぼうに筑紫さんが言って終わったら、井上陽水さんの『最後のニュース』って曲が流れる。あれ、定期的に変わるんですけど、こんなことが悲しいことが起こった。そして、どうするの今はって。メロディアスな曲なので、メロディーラインとともに、いいなと思った瞬間に、腹が立った。俺が『こんなことが起きたけど、あんなことが起きて政権交代もしたし、公明党も離脱したけど、麻生（太郎）さんに会ったんだろうな。今、あなたにお休み』って言って、誰が認めてくれるんだよ」

古舘伊知郎が、すまし顔で「今日はこんなところです」と言ったとしても、誰の心にも響かない。

「もっと、ちゃんとしたこと言えよ、って感じ。そういうのはやっぱり詩と曲のね。メロディーのコラボレーションによって、人間は“情緒脳”で聞くからいいんですよ。でもやっぱりトークっていうのはトークだけで、抜き身でやってますから、“情緒脳”が加味してくれない。だから“歌うように語らなきゃいけない”というところに戻るんですけどね。そういう意味では、ものすごく苦労する」

歌うように語るために、講談調を取り入れたりもした。

「確かにジャンルがないことによって、ジャンルがあって賞を受けたりする人を、脚光を浴びた神田伯山とか、そういう人も全部嫉妬しまくってる。それがエネルギーになって、俺は全然一つのジャンルになってない、と。こういうトーキングブルースでやらせてもらいたいと思うし、童謡にもなれるし、講談調をちょっとやれたことも。5年前かな、トーキングブルースで『愛の不時着』っていうドラマがネットフリックスではやったんで、あれを講談でやってみた時ありますよね」

講談調で「愛の不時着」を実況することに挑戦した。

「『愛の不時着』実況講談で神田伯山、同じ“孤立活躍”してた彼。九州の佐賀の唐津で遠い親戚にあたるんですよ、彼。お互いにNHKの『ファミリーヒストリー』でやった時に、〓（繋の車の下に凵）がっているんだなということが分かったんですけど。だから親戚のよしみで神田伯山に来てもらって『悪いけど、聞いてくれ』って言って、こういうのやろうと思っているんだって。本番は来られなかったんですけど、2日間開催でちゃんと撮ったやつを送って、DVDに焼き付けて神田伯山に聞いてもらって『どうだったか』って。そうしたら稽古を1日だけつけてくれた時と、それから聞いてもらった時もそうなんだけど、俺は素人ながら『講談どうでした』って聞いてるんだけど、一切講談について何も語らないんですよ」

「愛の不時着」の実況講談は、神田伯山の心には響かなかった。

「それで、実況調で『その時、このジープがやってきた』ってやってる時に、実況っぽいところだけ『古舘さんしかできないよ』、と、神田松之丞改め伯山が。『講談は』って聞いてもノーアンサー、つまり講談師としては何ら認めてくれてなかった。当たり前ですけど、実況調のところが唯一無二だと言ってくれたんです。それで、また嫉妬するわけですよ。講談うまいと思いやがって、なんなの。素人なんだから、ビギナーなんだから、ビギナーズラックでなんかくれよと思ったりする。大人気ないとこあるんです。だからいろんなところで『井上陽水の音楽っていいよな、バカ野郎』と思ったり。八つ当たりして、八つ当たりして、エネルギーためて、ジャンル無き世界で頑張ろうと。それがもう、サイクルになっちゃってる」

今年も新たな挑戦をしている。

「だから今年はちょっとスタンドアップ調でね。『みんな、忘れてるだろう、おい』とかいう感じでやりたいんで。この前、ウーマンラッシュアワーの村本（大輔）さんのライブに行きました、すごい。そうすると自分はこれにつり込まれて、さっきの神田伯山の講談じゃないけど、スタンダップをわざわざニューヨークまで行って、英語もろくすっぽできないくせに“ニューヨークで修行してやってるよ”っていう既成事実を作って、日本に帰ってきて面白い日本語でスタンドアップ的なことをやっている」

スタンドアップでも嫉妬をしている。

「前説に外国人の芸人さんを使って20分くらいしゃべってもらってから出てきますから、完全スタンダップなんですね。アメリカ、ニューヨークのここまでやってる人にはかなわないなと思う。スタンドアップ調に、ウーマンラッシュアワー村本につり込まれちゃいけないって、いい年だから思いますけど、でもやっぱりその匂いとか熱量とかそういうものは大いに刺激になるんで。気に入って感動すると同時に、また嫉妬してニューヨーク行ってるからいいよなって。そうやって、なんか駅前留学みたいなことしやがって、帰ってくる逆算でこんなことやって、英語会話で苦労してるとか言いやがってって、また嫉妬するんですよ。それがエネルギーになってるんです」

（終わり）

▼「古舘伊知郎トーキングブルース『2025』」

26年1月18日 福岡・Zepp福岡

26年2月12日 愛知・Zepp名古屋

26年3月7日 大阪・Zeppなんば

26年3月20日 神奈川・Zepp横浜

◆古舘伊知郎（ふるたち・いちろう）1954年（昭29）12月7日、東京都生まれ。立大卒業後の77にテレビ朝日入社。同8月からプロレス中継を担当。84年6月退社、フリーとなり「古舘プロジェクト」設立。85〜90年（平2）フジテレビ系「夜のヒットスタジオDELUXE、SUPER」司会。89〜94年フジテレビ系「F1グランプリ実況中継」。94〜96年NHK「紅白歌合戦」司会。94〜05年日本テレビ系「おしゃれカンケイ」司会。04〜16年「報道ステーション」キャスター。現在、TBS系「ゴゴスマ」水曜日コメンテーターなど。血液型AB。