Photo: 山田洋路

「スマートウォッチでAIと会話」は本当に便利なのか、それとも単なるギミックか？ その真価を確かめるべく、AURAFIT「AM10B」を使ってみました。結論から言うと、「検索の常識」が少し変わる体験でした。

「着けている感」のなさに驚き

Photo: 山田洋路

スマートウォッチって、睡眠ログを取るために夜間も着けっぱなしにすることが多いですよね。でも、ゴツゴツしたモデルだと布団の中で手首が気になって、結局外してしまうことも…。

その点、「AM10B」は薄型のベルトが手首にしっとりと馴染み、装着感が自然。24時間ヘルスケア機能（※）をフル活用したい人にとっても使いやすいと感じました。

※本商品は医療機器ではありません。測定値は目安としてご利用ください。

「手ぶら」でレシピ検索。これは地味に便利

Photo: 山田洋路

さて、本機の目玉であるChatGPT機能。実際にさまざまな場面で試してみました。なお、AI機能のご利用には、別途有料サブスクリプション契約が必要です。

まず理解しておきたいのは、天気など一部を除き、リアルタイムのWeb検索には対応していないという点です。最新のニュースを聞くよりは、既存の知識を引き出す使い方が得意な印象でした。

特に便利だったのが、「スマホを出すのが面倒な場面」での情報表示です。たとえば、夕食の献立に迷ったとき。「肉じゃがのつくり方を教えて」と音声で質問すると、手元の画面にサッと材料を表示してくれました。手がふさがっているときや移動中に、アイデアの壁打ち相手になってくれるのは新鮮な体験です。

時計の画面では確認しきれない長文の回答や、詳細なつくり方は、連携しているスマホアプリ側の画面に履歴としてしっかり記録されています。

「とりあえず手元で聞いて、あとでスマホで詳しく見る」という使い分けができる点は、実用性がよく考えられている特長だと感じました。

屋外もクッキリ。汗ばむ指でもサクサク動く

Photo: 山田洋路

次は外に持ち出して検証です。ウォーキング中に実際に使ってみましたが、ディスプレイの品質は期待以上。画面の輝度を上げると、昼間の日光の下でも文字がくっきりと読めます。

安価なモデルだと屋外で画面が真っ暗に見えてしまうことがありますが、これならランニングでもストレスがなさそう。

個人的に「おっ！」 と思ったのが、タッチ感度です。運動中、汗をかいた指で操作しても、曲面ディスプレイはスムーズに反応してくれます。150種類以上のスポーツモードを搭載しているだけあって、アクティブな使用にも十分応えてくれそうな印象。

iPhoneユーザーも歓喜。ポケットからスマホが消える？

Photo: 山田洋路

今回はiPhoneと接続して検証しましたが、親和性は非常に高いです。

SNSの通知チェックはもちろん、Siriを起動しての操作も可能でした。たとえば、音楽やPodcastを聴く際も、わざわざカバンやポケットからスマホを取り出さずに、手元で「AIアシスタント」に話しかけて再生できます。「AIウォッチ」としてだけでなく、スマホの延長リモコンとしても優秀です。

「時計としての基本性能」がしっかりしているからこそ、AIという機能が浮くことなく日常に馴染む。AURAFIT「AM10B」は、まさにこの点をクリアしていました。「手元でAIに相談する」という新しい習慣は、生活を今より少しスマートにしてくれるはずです。

Photo: 山田洋路

