¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¡¢3¿Í¤Î±§Ãè·º»ö¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ30Ê¬¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢±§Ãè¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÄ¶Í½¹ð¶¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù3¿Í¤Î±§Ãè·º»ö¤¿¤Á
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÀÖ¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤¬³èÌö¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆÃ»£±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡ÖÄ¶¼¡¸µ±ÑÍºëý¡×¤Î±ÑÌõ¡ÚRecords of Extraordinary Dimensions¡Û¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡ÚPROJECT R.E.D.¡Û¤ÎÂè1ÃÆ¡£
¡¡º£²ó¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÆü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¹Âç¤Ê±§Ãè¤òÇØ·Ê¤ËÉâ¤«¤Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥Ã¥×¡Ö¥³¥¹¥â¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¡×¤È¡¢½ì¸÷¤òÇØ¤ËÎ©¤Ä¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¥É¥Ã¥¥ó¥°¤·¤¿¥³¥¹¥â¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¤âÊÂ¤Ó¡¢¤³¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢½é²óÊüÁ÷¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ä¥á¥«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¿·PV¡Ø¡ÚPROJECT R.E.D.¡Û¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×Ä¶Í½¹ð¶¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¡¢¿·¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î°ìÃ¼¤ò¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¡Ô±§Ãè¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤Ä¤â½Å¤Ê¤ëÂ¿¸µ±§Ãè¡Ê¡Ö¥³¥¹¥â¥ì¥¤¥ä¡¼¡×¡Ë¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬½»¤àÃÏµå¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÊÌ¤ÎÃÏµå¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡½¡½¡Õ¤È¤¤¤¦Â¿¸µ±§ÃèÏÀ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤â¤È¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±§Ãè·º»ö¤À¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼¡¸µ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Ï¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥®¥ã¥Ð¥óÅÁÀâ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç³èÌö¤¹¤ë3¿Í¤Î±§Ãè·º»ö¤ÎÂ¸ºß¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Î¥¨¥â¥ë¥®¥¢¡Ö¥²¥¥É¡¼¡×¤ò¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¥È¥ê¥¬¡¼¡×¤ËÁõÅ¶¤·¡¢¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÈ¯Æ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÖ¤¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤ò¾øÃå¤¹¤ë¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡£¡Ö°¥¤·¤ß¡×¤Î¥¨¥â¥ë¥®¥¢¡Ö¥Ò¥½¥ª¡×¤òÁà¤ë¶ä¿§¤Î¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤Î¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥·¥É¡¼¡£¡Ö´î¤Ó¡×¤Î¥¨¥â¥ë¥®¥¢¡Ö¥«¥ó¥¡¼¡×¤ò°·¤¦¶â¿§¤Î¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤Î¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥ë¥ß¥Ê¥¹¤È¤¤¤¦¡¢3¿Í¤Î¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Ï¡¢±§Ãè¤Ë¤¿¤À°ì¿Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÈÊÌ±§Ãè¡É¤Ë¡ÈÊÌ¤Î¥®¥ã¥Ð¥ó¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¼¡¸µ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë±§Ãè·º»ö¤À¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï·àÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥Ã¥×¡Ö¥³¥¹¥â¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¡×¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÇØ¸å¤ËÉâ¤«¤Ö¥³¥¹¥â¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢ÊÌ±§Ãè¤Ø¤Î¼¡¸µÄ¶±Û¡Ê¡ÖD¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¤ÏµðÂç¥í¥Ü¡Ö¥³¥¹¥â¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥óGC-R¡×¤Ø¤ÈÊÑ·Á¤¹¤ë¡£·àÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÆÃ¼ì¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¸Ì¿ÂÎ¡Ö¥¨¥â¥ë¥®¡¼¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¨¥â¥ë¥®¥¢¡×¤ÎÎÏ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥®¥ã¥Ð¥ó¤¿¤Á¤¬¾øÃå¤¹¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢°°Õ¤¢¤ëÈÈºá¼Ô¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¨¥â¥ë¥®¥¢¤â¤Þ¤¿¡¢ÀäÂç¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£±§Ãè·º»ö¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥¨¥â¥ë¥®¥¢¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¤¿¤Á¤È¡¢ÆüÌë·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Ó¡¼¥¢¥Ë¥á¤ÎÂç²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÉÚ²¬½ß¹¤À¡£
¡¡½é²ó¤Î±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¡ÂôÇîÊ¸¡£¡ØÉ´½ÃÀïÂâ¥¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥¬¥ª¥ì¥Ã¥É¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ç¿ô¡¹¤Î¥ì¥Ã¥É¤òÎòÇ¤¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Ê¡Âô¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃ»£´ÆÆÄ¤òÐÇÅÄÍÎ¤¬¡¢²»³Ú¤ò±àÅÄ·òÂÀÏº¤ÈÆàÎÉÍª¼ù¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î15Æü¤è¤êËè½µÆüÍË9»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
