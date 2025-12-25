卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さんの元夫で、リオ五輪台湾代表の江宏傑さんが子どもたちとの親子ショットを見せた。

江さんと福原さんは１６年９月に結婚。１７年１０月に長女、１９年４月に長男が誕生したが、２１年７月に離婚が成立した。

２５日までにインスタグラムで「メリークリスマス」と投稿。「毎年クリスマスには、子供たちはサンタクロースにプレゼントをお願いする。今年も例外ではありません」と明かした。「今年はサンタクロースに、とってもかわいい助手が二人増えたんだ かわいくない？」とつづり、親子３人でサンタの衣装を着た姿をアップ。

ハッシュタグには「＃アイラ・コウ 平穏で健やかに幸せに成長しますように」と願いを込めた。

最近はモデルのようなスタリッシュが投稿が続いている江さんだが、ヒゲを付けてコミカルな姿に変身。父に似てパッチリした瞳の愛らしい子どもたちにフォロワーは「かわいい家族」「超かわいい」「素晴らしいお父さん」「大きくなりましたね 親子三人仲良くクリスマスいいですね」「白いおひげが似合ってます」とホッコリした。

今月２２日には福原さんが年下の知人男性と再婚し、妊娠していることが明らかになったばかりだが、投稿では触れなかった。