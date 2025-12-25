菊池風磨＆チョコプラ、東京・湯島の“ふち”を散策 テレ東異色番組が2年ぶり復活「そのままレギュラー化を！」
timeleszの菊池風磨とお笑いコンビ・チョコレートプラネットが来年1月3日放送のテレビ東京『風磨とチョコプラのふちど〜るマップ』（後10：00）に出演する。街の中心部には目もくれず、ひたすら“ふち”を歩く異色のバラエティーが、2023年12月以来、2年ぶりに復活。今回は「東京・湯島」を舞台に、“ふち”で楽しいものを3人目線で探し出す。
【写真】凛々しい顔をみせる菊池風磨
第3弾の舞台となるのは、学問の神様・湯島天満宮でも有名な湯島。しかし、街のランドマークや駅前の賑わいには目もくれず、めぐるのはひたすら地図上の“ふち＝外周”のみ。歴史と文化が香るこの街も、ひとたび“ふち”を歩けば景色は一変。行き当たりばったりのガチ歩きの中で、3人が遭遇するのは絶品グルメか、個性あふれる地元の皆さんか。はたまた足を踏み入れる機会もなかったディープな世界か。
散策しているだけなのに、なぜか事件が盛りだくさん。楽しく笑っていたかと思えば、些細なことで小競り合いもぼっ発（!?）カメラを忘れて楽しむ3人の「素」の表情と、予定調和ゼロの珍道中に注目だ。3人独自のさまざまな発見の連続が、知っているはずの街を「未知のワンダーランド」へと変えていく“ふち”めぐりとなっている。
■菊池風磨・チョコレートプラネット ロケ後インタビュー
チョコプラ長田（以下、長田）：2年も空いたのかっていうくらい、すんなり溶け込んで（ロケが）できたような感じがします。やっぱり「ふち」っていろいろあるなと思いましたね。楽しかったです。
菊池風磨（以下、菊池）：でも、「ふち」か「ふちじゃない」かで寄るお店も変わるじゃないですか。 それが悔しい時もあれば「助かったな」って時もあったりして、やっぱり「ふち」っていいなってなりましたね。
長田：でもちょっと次回は、ちゃんと「ふちの定義」を決めたいですね。何メートルとか…。
菊池：（チョコプラ松尾に対して）行きたかったら「ふちセーフ」みたいなのはやめましょうよ（笑）。
チョコプラ松尾（以下、松尾）：違う違う！俺の中でちゃんとあるから（笑）！俺についてくれば大丈夫だから（笑）。
菊池：でも最後のお店とかすこし外れてましたよ、「ふち」から実は。
松尾：いやいや、でも「ふちのふち」だったから（笑）。全然大丈夫。でも、本当に分かりやすいですよね。今日だったら「湯島」っていうエリアはこれぐらいの広さなんだっていう勉強にもなるし。
長田：確かにね。
松尾：知らない通りとかあったじゃん。「ここ“サッカー通り”なんだ！」って。 そういう発見もあるんで、ぜひ家族、そして大切な人と見てもらえたらなと思います。
長田：なんなんそれ（笑）。
菊池：恋愛映画の宣伝みたいな（笑）。
長田：でも次は2年もあけないで、暖かくなったらやろうよ。
松尾：お！それいいね！
菊池：じゃあ、それでそのままレギュラー化を！
