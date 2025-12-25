チソン、再び裁判官役 “人生やり直し”法廷ドラマ『二度目の裁判』ディズニープラスで1月2日配信開始
俳優のチソン、パク・ヒスン、ウォン・ジナらが出演する韓国ドラマ『二度目の裁判』が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」のコンテンツブランド スターにて、2026年1月2日より見放題独占配信を開始する（全14話／毎週金曜2話ずつ配信）。メインキャスト3人が並ぶ本ポスターと予告編が解禁された。
【動画】緊迫感あふれる『二度目の裁判』予告映像
本作は、韓国を代表するグローバルエンターテインメント企業CJ ENM傘下の大手動画配信サービス「TVING」オリジナル作品として制作され、日本では『親愛なるX』『ヴィランズ 偽札ゲーム』に続く注目のラインアップとなる。
10年前、巨大法律事務所の“犬”として不正に関与していた過去を持つ裁判官イ・ハニョンが、無念の死を遂げたことをきっかけに10年前へとタイムスリップし、自らの過ちと運命を正すため、巨悪に立ち向かうタイムリープ人生逆転ドラマ。原作は、イ・ヘナルによる同名ウェブ小説およびウェブ漫画で、累積閲覧数1億回を超える大ヒット作の実写化となる。
2035年の現世で、権力と資本に支配され、不正に手を染める裁判官イ・ハニョンを演じるのは、“カメレオン俳優”の異名を持つチソン。大ヒット作『悪魔判事』以来となる裁判官役で、現在と過去、二つの時間を生きる人物の二面性を圧倒的な演技力で体現する。
共演には、実力派俳優パク・ヒスンが名を連ね、ソウル中央地裁刑事首席部長判事カン・シンジン役として登場。権力と巨悪の頂点に立ち、イ・ハニョンと対峙する存在を演じる。
また、過去に戻ったイ・ハニョンが正義のためにタッグを組むことになるソウル中央地方検察庁の検事キム・ジナ役にはウォン・ジナ。現世では因縁を抱えながらも、過去では共闘する関係性が物語に緊張感をもたらす。
公開された予告映像は、現世のイ・ハニョンの姿から始まる。裁判官という正義を司る立場にありながら、欲望にまみれ不正をはたらき次第に追い詰められていくイ・ハニョン。そして、何者かに刺され、「本来の自分で生きようと思ったのに」と死に際自らの行いを後悔する。ところが、目が覚めるとなぜか10年前にタイムスリップしていて――。
「今度は法律に従って。でないと私が潰すから」とキム・ジナとふたりが結託していくことが伺えるシーンも。「俺は誤った選択で人生を無駄にした罪人だ。今度の人生は被告イ・ハニョンの執行猶予期間のはじまりだ」と、悪徳裁判官が正義の裁判官へと転生する様が痛快に描かれる。
監督は『ザ・バンカー』『私を愛したスパイ』『三番目の結婚』などを手がけたイ・ジェジンとパク・ミヨンが務め、脚本はキム・グァンミンが担当。重厚な人間ドラマとスリリングな展開を描き出す実力派スタッフが集結。法廷ドラマとタイムリープを掛け合わせた設定に加え、カーチェイスやアクションといった、法廷の外で展開される緊迫感あふれる場面も見どころだ。
