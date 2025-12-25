トレンディドラマを代表する超ベテラン女優が、大迫力の激ギレ暴行！柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』最終回で、鈴木保奈美が性加害を起こした所属俳優にフルスイングビンタを炸裂させる。

【映像】カンチが見たら気絶必至！髪の毛を振り乱し性加害俳優を殴りつける鈴木保奈美

華々しい芸能界の、表には決して出ないリアルな裏側をテーマにした『スキャンダルイブ』。不可解なスキャンダルに揺れる新興芸能事務所VS週刊誌の熾烈な攻防を赤裸々に描く。

新興芸能事務所社長の井岡咲（柴咲コウ）と週刊誌記者・平田奏（川口春奈）は、緊急記者会見を開く。それは大手芸能事務所KODAMAプロダクション所属の看板俳優、麻生秀人（鈴木一真）による長きにわたる性加害事案を告発する内容だった。

告発会見の生中継をテレビで目にした麻生は逆上。社長室に乗り込み、「何だよこの会見、なんで止めないんだよ！」と児玉社長に恫喝的な言葉を投げつけた。一方、会見内容に怒り心頭で既に社長室で暴れ済の児玉社長は、事の発端である張本人・麻生からの責任を押し付ける言い草に大噴火。迫りくる麻生を迎え撃つ形でフルスイングビンタし、力士の如く張り手を連発してノックアウトさせた。

傍に控えていた右腕的部下・明石隆之本部長（横山裕）にも構わず、ソファーの上に倒れ込んだ麻生に対して罵詈雑言を浴びせて馬乗りフルボッコ。長年に渡り麻生を擁護し、裏で彼のスキャンダルを揉み消し続けてきた児玉社長は「誰のせいでこんなことになってると思ってるの！お前のせいで会社が追い詰められてるのよ！お前のせいで！お前のせいで！私がどれだけ必死にここまでやってきたと思ってるの！お前のせいで！自分が何をやって来たのかわかってるの!?お前のせいで！」との絶叫と共に、明石から羽交い絞めにされて止められるまで暴力に身をゆだねるのだった。

来年還暦を迎える鈴木による、正真正銘の渾身パフォーマンス。髪の毛を振り乱し、鬼の形相で長身俳優に掴みかかり、カンチが見たら気絶必至の怒りに任せた暴力を炸裂させる。全身全霊のバイオレンスアクションもさることながら、周囲の空気を震わせる力強い発声もあっぱれ。鈴木の小柄なボディの一体どこに、ここまでのパワフルな力が閉じ込められていたのか？平成を代表するトレンディ女優の令和新境地。見逃したら損をする。