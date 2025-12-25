歌手で女優の今井美樹（62）が24日までにインスタグラムを更新。公式アカウント開設を発表した。

今井は自身の近影を添え「みなさん、こんにちは。今井美樹です。ずっと心のどこかで始めたいと思っていたInstagramを、今日から始めることにしました。こういうことは奥手なので、更新はたぶん不定期です（笑）でもこうしてみなさんとつながれる場所ができたことを、とても嬉しく感じています」と報告した。

続けて「先週末、ファンクラブで初めてのオンラインイベントを行いました。そのときに少しだけInstagramの話をしたところみなさんがあたたかく反応してくださって。『それなら、今かな』と思い、思いきって始めてみました（笑）」とアカウント開設に至った経緯を説明した。

また「どんな写真を載せようか、どんな言葉を添えようか、まだ考えていることはたくさんありますが、みなさんがふと立ち止まってくれた時にふふっと柔らかな気持ちになれるような場所にしていけたらと思っています。年末年始で慌ただしい時期ですが、どうか体に気をつけて、穏やかにお過ごしくださいね」とファンへ呼びかけた。