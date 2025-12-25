¡ÖÀäÂÐ¤Ë²ø¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÈËÌ³¤Æ»¤Î¶È¼Ô¡ÉÌ¾¾è¤ë¤·¤Ä¤³¤¤´«Í¶ÅÅÏÃ¡ÄµÞÁý¤¹¤ë¡È¥«¥Ë¥«¥Ëº¾µ½¡É¾¡¼ê¤ËÂå°ú¤¤ÇÁ÷¤êÉÕ¤±¡¦Ãæ¿È¥¹¥«¥¹¥«¤ÎÁÆ°ÉÊ¤â
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥«¥Ë¡×¡£
¤·¤«¤·º£¡¢¤½¤Î¥«¥Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ´«Í¶ÅÅÏÃ¤ÇÁÆ°ÉÊ¤Ê¤É¤òÇä¤ê¤Ä¤±¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥«¥Ë¥«¥Ëº¾µ½¡É¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿å»º²ñ¼Ò¤âÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¹Ù¹¤ÊÅÅÏÃ´«Í¶¤ÇÁÆ°ÉÊ¤òÇä¤ê¤Ä¤±
12·î2Æü¤Ë¡¢¥«¥Ë¥«¥Ëº¾µ½¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´ØÅìºß½»¤ÎA¤µ¤ó¡£ÅÅÏÃ¤ÎÁê¼ê¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¥«¥Ë¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤Ç¡¢¡Ö°ÊÁ°¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤¥«¥Ë¤Ê¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ò¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥Ë¥«¥Ëº¾µ½¤È¤ß¤é¤ì¤ë´«Í¶ÅÅÏÃ¤Î¼ÂºÝ¤Î²»À¼¡§
º£²ó¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¤ÎÁ÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁ¡¦ºÊñÎÁ¡¦Âå°ú¤¼ê¿ôÎÁ¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊÂçÆÃ²Á¤Î1Ëü9800±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡ÖËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡×¤¬¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
A¤µ¤ó¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤ÏÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¥«¥Ë¥«¥Ëº¾µ½¤È¤ß¤é¤ì¤ë´«Í¶ÅÅÏÃ¤Î¼ÂºÝ¤Î²»À¼¡§
º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¥«¥Ë¤ÎÃæ¤Ç3ËÜ»Ø¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÆþ¤ì¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¸å²ù¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A¤µ¤ó¤¬²¿ÅÙ¤âÃÇ¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÅÅÏÃ¤ÏÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥«¥Ë¤¬¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¿È¤¬¥¹¥«¥¹¥«¤ÊÁÆ°ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¡¼ê¤ËÂå°ú¤¤ÇÁ÷¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥«¥Ë¥«¥Ëº¾µ½¡É¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¥«¥Ë²°¤ÇÇã¤Ã¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢2Ô¤È¤«3Ô¤È¤«ÎÌ¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¤·¤Ä¤³¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ÅÓÃæ¤«¤éÀäÂÐ¤Ë²ø¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÈÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
24Æü¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¼èºàÈÉ¤¬A¤µ¤ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ìÅÙ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã´Åö¼ÔÉÔºß¤òÍýÍ³¤Ë²ñ¼ÒÌ¾¤Ê¤É¤Ï²óÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÅÏÃ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á÷¤êÉÕ¤±Èï³²¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¤±¼è¤êµñÈÝ¡×¤ò
Æ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
2022Ç¯10·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë´«Í¶ÅÅÏÃ¤ÇÌó1Ëü2000±ß¤Î³¤»ºÊª¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÁÆËö¤Ê´¶¤¸¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢ÃÍÃÊ¤È¤Ï¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¼Á¤Î°¤¤¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡È¥«¥Ë¥«¥Ëº¾µ½¡É¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿å»º²ñ¼Ò¡ÖËÌ³¤Æ» ËÌ¶ü¿å»º¡×¤Ï¡Ö¥«¥Ë¥«¥Ëº¾µ½¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÅ¹¤Ç¤Ï±Ä¶ÈÅÅÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï2021Ç¯ÅÙ¤ËÌó5200·ï¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤â11·î¤Þ¤Ç¤Ç2500·ï°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢É¬Í×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÃÇ¤ê¡¢°ìÊýÅª¤ËÂå°ú¤¤Ê¤É¤ÇÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¼õ¤±¼è¤ê¤òÃÇ¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×12·î24ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë