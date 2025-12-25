TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が24日、放送された。探偵に扮（ふん）したお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」で奮闘。女優仲俣由菜（23）が2週連続で登場した。

津田は謎解きの舞台である群馬県館林市に向かった。そこに番組アシスタントプロデューサー役の高木尚美が助手役として同行することになった。

助手役として推理を補助する役を担当。“ほぼデロリアン”のタイムマシンに乗る際は座席に電流が走る演出となっており、仲俣も電流を浴びていた。

仲俣は放送後、自身のインスタグラムを更新。「『名探偵津田第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜』ご覧いただきありがとうございました！！ 番組AP高木です！ 名探偵と一緒に事件解決！ …できてよかったけど 私も探偵に好かれたかった」と本音を吐露。「そして電気イス ちゃんと痛かった！笑 でもなかなか出来ないレア体験でした」と明かした。

最後に「何より名探偵の世界に入り込めたことが本当に光栄でした ありがとうございました」と感謝し、役柄写真も公開した。

仲俣はオスカープロモーション所属の女優で富山県出身。16年から芸能活動開始。事務所公式サイトによると、趣味は「ショッピング、ファッション系のYouTubeを見ること」、特技は「会った人の顔を覚えること」。身長163センチ、B80、W60、H87。

今作はタイムマシンで100年前の世界に行くなど、壮大なスケールに仕上がっている。1度解決とされた事件が未解決で、さらにもう1度解決させる2段構えの重厚なシナリオだった。