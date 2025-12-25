わんこをソファから降ろそうとオリジナルソングまで披露するおばあちゃん。しかし当のわんこは真逆の行動をとったようで…？微笑ましいふたりのやり取りは話題を呼び、投稿は34万回再生を突破。「どちらも可愛い♡」「おばあちゃん大好きなのね」などの温かな声が寄せられることとなりました。

【動画：犬をソファから降ろしたいおばあちゃん→なぜか降りてくれなくて…思わず頬が緩む『尊いやり取り』】

ソファをおりる？おりない？

TikTokアカウント「user4687020081253」の投稿主さんご家族の愛犬はトイプードルの「茶々丸」くん。お茶目なアイドルとして日々みんなを笑顔にしているといいます。

ご紹介するのは、そんなチャーミングな茶々丸くんとおばあちゃんのとある日の一コマ。ソファに並んで座るふたりですが、おばあちゃんは茶々丸くんをソファから降ろしたい様子。というのも、ペットステップを使ってほしいのだそう。

『階段おりるとこっ！見てみたいっ！』と、軽妙な音頭と手拍子で茶々丸くんを後押し！しかし当の茶々丸くんは、そんなおばあちゃんをジッと見つめていたそう…。急に音頭を取り始めたおばあちゃんが不思議だったのかもしれませんね。

おばあちゃんの膝の上に…♡

『おりてくーださいっ！』と茶々丸くんの体をそっと押してみますが、逆におばあちゃんの膝の上にドスン…と腰を下ろしてしまったとか。すっぽりと収まった茶々丸くん、ふだんからおばあちゃんのお膝の上が大好きなんだとか。とっても得意げなお顔もお見せしていたそう。

相思相愛なふたりですが、おばあちゃんは犬を迎えることを大反対していたというのですから驚きです。あっという間に茶々丸くんの虜になってしまったおばあちゃん。今ではこんなに微笑ましい攻防戦も日常茶飯事のようですよ♡

この投稿にほっこりした人は多いようで「茶々丸おりまっせんっっ♪」「表情人間すぎてかわいい♡」「おばあちゃん陽キャｗｗ」など多くの声が寄せられました。

ふたりの寸劇に爆笑！

相思相愛なふたりの別の日常もご紹介！2本足でソファの上に立ち、背もたれに体を預ける茶々丸くんの胸にはおもちゃ…！？折り曲げた前足と顎の間に器用におもちゃがのせられていたそう。

『三つものせたー！』と拍手をしながら嬉しそうなおばあちゃんですが、茶々丸くんは虚無顔…。カオスな光景に笑いをこらえることはできません。最終的に四つ目のおもちゃをのせたところでふたりのコントは終了！

こんなに陽気なおばあちゃんがいれば茶々丸くんも毎日退屈しませんね♡

ふたりの愉快な日常は、TikTokアカウント「user4687020081253」に投稿されていますよ。笑いと癒しの共演をぜひご覧ください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「user4687020081253」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております