おととい（23日）岡山県津山市と美咲町にまたがる山で94歳の男性が行方不明になったということです。

【地図をみる】「山に仕掛けた罠を探しに行く」山岳遭難 94歳の男性が行方不明 警察・猟友会などが捜索中【岡山】

行方が分からなくなっているのは津山市中原の岸本和夫さん（94）です。



警察によりますと、岸本さんは今月23日午後0時半ごろ、家族に「山に仕掛けたイノシシ罠を探しに行く」と言い、自宅から自家用車で外出して以降、行方不明になっているということです。



23日午後6時15分ごろ、岸本さんの家族から依頼を受けた知人男性（72）から110番通報を受けた警察が、消防団や猟友会の協力を得て、連日山道などの捜索を行っていますが、岸本さんの発見には至っていないということです。





男性の車が発見された場所の地図

きょう（25日）も午前8時半から24人態勢で捜索を行っています。岸本さんの車は、津山市金井の山道入り口付近で見つかっているということです。岸本さんは身長165センチ位、中肉で短髪白髪交じり、上下黄土色の作業服、青色キャップ帽に眼鏡をかけているということです。情報提供は津山警察署（０８６－２５－０１１０）