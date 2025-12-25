公的年金だけで暮らす親は確定申告しなくて大丈夫でしょうか、申告が「不要な人」と「すると得する人」の境界線を教えてください？

年金も課税対象？ 基本の仕組みを理解しよう

公的年金（老齢年金・共済年金など）は、税法上「雑所得」に分類されます。つまり、年金も立派な所得であり、条件によっては税金がかかります。ただし、年金には公的年金等控除が設けられており、一定額までは非課税です。

目安として、



・65歳以上→年金収入が158万円以下

・65歳未満→年金収入が108万円以下

であれば、所得税は原則かかりません。

このため、「年金だけで生活している人」の多くは、結果的に税金が発生しないケースが多くなっています。



確定申告が「不要」とされる条件

国税庁では、次の2つを両方満たす場合、確定申告は不要としています。



・公的年金等の収入金額が400万円以下

・公的年金以外の所得が20万円以下

この条件に当てはまれば、たとえ年金から所得税が源泉徴収されていても、申告義務はありません。年金受給者の多くが「申告不要」とされるのは、このルールがあるためです。



申告不要でも「確定申告したほうが得」な人

ここが最も重要なポイントです。法律上は申告不要でも、確定申告をすることで税金が戻ってくる人が少なくありません。

例えば、次のようなケースです。



・年間の医療費が10万円（または所得の5％）を超えた

・入院や手術などで一時的に医療費が高額になった

・生命保険料や地震保険料を支払っている

・ふるさと納税をしている

・配偶者控除・扶養控除を適用していない

・年の途中で年金受給を開始し、税金を多く引かれている

これらはすべて「控除」の対象になります。年金からすでに天引きされた所得税がある場合、確定申告をすることで還付金として戻ってくる可能性があります。申告しなければ、払いすぎた税金はそのまま国に納めたままになってしまいます。



必ず確定申告が必要なケース

一方、次の場合は「申告不要」ではなく、確定申告が必須です。



・公的年金等の収入が400万円を超える

・年金以外の所得（給与・副業・不動産収入など）が20万円を超える

・個人年金保険の受取額が多い

・株式の売却益や配当収入がある

これらに該当するのに申告をしなかった場合、後日、税務署から指摘を受け、追徴課税や延滞税が発生する可能性があります。「年金だから大丈夫」という思い込みは危険です。



住民税は「別物」なので要注意

見落とされがちなのが、住民税の申告です。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。特に、年金以外の収入が少額でもある人は要注意です。住民税の扱いは自治体ごとに異なるため、不安な場合は市区町村の窓口で確認すると安心です。



判断基準は「義務」より「得かどうか」

年金受給者の確定申告は、「しなければいけないか」だけで判断すると、損をすることがあります。申告義務がなくても、申告したほうが得なケースは多いという点を覚えておきましょう。

医療費や各種控除に心当たりがある方は、一度計算してみる価値があります。分からない場合は、税務署や自治体、税理士に相談するのも有効です。正しい知識を身につけ、年金生活のお金を少しでも守っていきましょう。



出典

公益社団法人生活保険文化センター 公的年金の税金（所得税）はどうやって計算される？

国税庁 確定申告が必要な方

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー