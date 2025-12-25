入れ替わりの激しいメジャーリーグ。ワールドシリーズ（WS）連覇を果たしたドジャースの今オフはメッツからFAの抑え通算253セーブ右腕ディアスを獲得し、FAとなっていたベテラン内野手ロハスと再契約した一方、捕手ロートベットがレッズへ、外野手ディーンがジャイアンツへ移籍することになった。

ロートベットは7月31日にレイズから加入。負傷した正捕手スミスやラッシングの代役として18試合に出場し、巧みなリードと意外性のある打撃でシーズン終盤のチームを支えた。大谷や山本との相性も良かった。

性格は冷静沈着でもの静かなタイプ。ウォームアップでは素足になって外野の芝生で寝転がったり、ストレッチしたりなど一人の時間を好んでいるようだった。私が理由を尋ねると「素足の方が足が自由になり、体もほぐれるやすくなると感じている。リラックスのためにやっているんだ。グラウンディング（地に足がつく感覚）と呼ぶ人もいるけど、自分はそこまでは思っていないよ」と丁寧に教えてくれた。

そんなロートベットをイジりたくなったのか、大谷はロートベットとすれ違う際に度々、両肩を上げて筋肉を盛り上げるような仕草を披露していた。筋骨隆々なロートベットの歩き方のモノマネに、ロートベット本人も大笑いし「あれは面白い。彼は本当に良い男なんだ」と語る姿が印象的だった。

ウィスコンシン州マディソン出身。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでは実家から車で1時間半ほどの敵地ミルウォーキーでの試合に家族や友人を招待。「ブルワーズファンとして育った。子供の頃はよくここに来ていた。本当に素晴らしいな瞬間だ」と語り、クールな表情をパッと明るくさせていた。

外野手ディーンといえば、10月31日のWS第6戦。9回無死一塁で佐々木が許したバージャーの左中間への大飛球は、ダイレクトでフェンス下に挟まったが、中堅手ディーンは捕りに行かず、両手を上げてエンタイトル二塁打をアピール。「ルールは分かっていたし、自分の野球の本能を信じた」と自信を持って決断。生還する勢いだった一塁走者は三塁に戻され、ルールの正確な理解がチームを救った。

ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦の先発前に山本が語った「負けるわけにはいかないので」を英訳した「Losing isn’t an option」のTシャツが流行したが、このTシャツを毎日着用していたのもディーン。「彼の初完投後にこのシャツができた。みんなが着ているよ。私たちは彼の登板日は自信を持ってプレーできる」とお気に入りの様子だった。

2人は決してレギュラーではなかったが、数字以上にチームへの貢献度が高かった。新天地でも必ず重宝されはずだ。グラウンドでドジャースナインと再会する来季を楽しみに待ちたい。（記者コラム・柳原 直之）