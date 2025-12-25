テレビ朝日の番組から生まれた、4人組メタバースアイドルユニット「めたしっぷ」のVチューバー、桜葉ハグが25日までにX（旧ツイッター）を更新。2026年3月31日をもって活動を休止すると発表した。

桜葉は「本日の配信でもご説明させていただいた通り、来年2026年3月31日をもって、桜葉ハグの日々の個人配信、及びイベント活動を休止する運びとなりました」と報告。「大きな理由の1つといたしまして、家族の療養に専念させていただきたいからです」と説明した。

続けて「本来なら所属番組終了と共に個人での稼働は休止するところ、ここまで自由に活動を続けさせていただけたことに改めて感謝しております。“テレビ朝日公式VTuber”としてのお仕事は今後もこれまで通り変わらず引き受けさせていただくので、現在受け持っているお仕事はもちろんのこと、来年以降もイベント活動やナレーション業務等の機会がありましたら、時間の許す限り全力で務めさせていただきます！」とつづり、「日々の配信やイベント活動を休止するまであと約3ヶ月となりますが、残りの期間も変わらずハグと楽しい時間を過ごしていただけたら幸いです」と呼びかけた。