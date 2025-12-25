クリスマスに行きたい「静岡県の絶景ドライブスポット」ランキング！2位「富士山スカイライン」、1位は？【2025年調査】
冷え込みが厳しくなるにつれ、冬の絶景はその輝きを増し、この季節にしか出会えない幻想的な表情を見せてくれます。雪をかぶった富士山や、駿河湾越しの夕景など、自然が織りなす造形美を堪能できるルートを選べば、忘れられないクリスマスの思い出が刻まれることでしょう。
All About ニュース編集部は12月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ドライブスポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、クリスマスに行きたい「静岡県の絶景ドライブスポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「壮大なスケールの富士山をドライブできるのは楽しい」（30代女性／愛知県）、「ただ走るだけでなく、アウトレットで買い物ができるルートなのがクリスマスに向いていると感じた」（30代男性／滋賀県）、「富士山がとても近くて迫力がすごいから」（10代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「クリスマスに伊豆半島の海岸沿いを颯爽とドライブしてみたい」（40代男性／岩手県）、「ループ橋本当に楽しい」（20代男性／千葉県）、「静岡は温暖なので、どこも凍結や積雪を気にせず走れそう」（40代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：富士山スカイライン（御殿場口〜水ヶ塚公園）／48票2位は「富士山スカイライン（御殿場口〜水ヶ塚公園）」でした。標高の高い場所を走るこのルートは、天候が良ければ雪化粧をまとった雄大な富士山が目前に迫る、まさに“絶景ドライブ”。途中には水ヶ塚公園などの展望ポイントもあり、静寂に包まれた冬の富士を堪能できます。
1位：伊豆スカイライン（熱海峠〜天城高原）／107票1位は「伊豆スカイライン（熱海峠〜天城高原）」でした。伊豆半島の尾根伝いを走るこの道は、海と山、そして富士山を望むパノラマ絶景が魅力の人気ドライブルート。標高の高い場所を走るため、冬には空気が澄みきり、伊豆の山並みや駿河湾を見渡す眺望が広がります。
