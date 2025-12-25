安徽省合肥市の駱崗公園で飛行展示を行う電動垂直離着陸機。（７月２日撮影、ドローンから、合肥＝新華社記者／周牧）

【新華社北京12月25日】中国では、低高度空域を飛ぶ有人・無人航空機を活用した経済活動「低空経済」が人々の日常生活に溶け込んでいる。中国民用航空局は、2025年の中国低空経済の市場規模が1兆5千億元（1元＝約22円）に達し、35年には3兆5千億元を超えると予想する。

「低空経済」は24年と25年、2年連続で政策方針を示す「政府活動報告」に盛り込まれ、今年は「第15次5カ年規画（2026〜30年）」でも言及された。政策によるけん引と産業の発展が同じ歩調で共に効果を発揮し、低空経済の市場規模は着実に拡大した。

民間用無人機や「空飛ぶクルマ」と呼ばれる電動垂直離着陸機（eVTOL）は、中国低空経済の発展を支える重要な要素であり、産業規模は拡大し続けている。関連データは、25年の民間用無人機の市場規模が前年比15％増加すると見込む。中国の25年のeVTOL受注額は11月時点で300億元を超えた。

低空飛行市場は活発さを維持している。中国航空運輸協会によると、25年7月現在、中国国内の有人航空機運用企業は801社、無人機運用企業は1万9900社を超え、同産業への参画度は持続的に向上している。25年上半期（1〜6月）の無人機の飛行時間は2447万時間に達し、市場需要が急増した。