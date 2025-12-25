TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が24日、放送された。探偵に扮（ふん）したお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」で奮闘。双子兄弟によるお笑いコンビ、ザ・たっちのたくや（43）が、2週連続で江田島家のかかりつけの医師役で登場した。

たくやは医師の「たくや」役で出演。殺人容疑をかけられた際は、防犯カメラでアリバイが確認されていた。だが、名探偵津田からは「双子トリックでは？」などと怪しまれていた。

たくやは放送後、自身のX（旧ツイッター）を更新。「そんなわけで、僕は良い医者です 僕らにもピンの仕事あるにはありました」とつづり、役柄写真も公開した。

一方、かずやは「名探偵津田面白かった！！ たくや出演羨ましい！ 僕は3日間休みでした」と告白。実際に2人は「水曜日のダウンタウン」の21年12月15日の企画で「ザ・たっちにもピンの仕事あるにはある説」に出演していた。

今作はタイムマシンで100年前の世界に行くなど、壮大なスケールに仕上がっている。1度解決とされた事件が未解決で、さらにもう1度解決させる2段構えの重厚なシナリオだった。